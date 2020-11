Novemberwetter Wetter am Wochenende: Viele Wolken und wenig Sonne in NRW

Düsseldorf. In NRW gibt es am Wochenende wenig Sonne. Die Nordhälfte erwartet Regen. Die Temperatur liegt dabei am Freitag und Samstag zwischen 5 und 9 Grad.

Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt Nebel und wenig Chance auf Sonne : Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Norden von NRW kann es gebietsweise regnen. Mit etwas Glück lässt sich in der Südhälfte zeitweise die Sonne blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad .

Am Wochenende bleibt es bewölkt und für November recht mild . Besonders im Norden soll es am Samstag dichte Wolkenfelder geben. Im Mittelgebirge ist es heiter und teils sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad . Der Sonntag gestaltet sich anfangs noch wolkig, im Tagesverlauf gibt es mehr und mehr Auflockerungen. Es bleibt trocken und zeitweise sonnig bei Höchstwerten von 4 bis 6 Grad . (dpa)