Wind und Wasser setzen dem größten Eisberg der Welt zu. Seine Tage sind gezählt – doch der Gigant liefert spektakuläre Bilder.

Egal ob A68 oder A76 – Eisberg A23a hat sie alle überlebt, nur gelegentlich in seinen Dimensionen übertrumpft. Seit 1986 existiert A23a, der größte Eisberg der Welt, und ruhte auf dem Grund des antarktischen Weddellmeers. 400 Meter dick ist der Koloss und fast 4000 Quadratkilometer groß, dreimal so groß wie die Millionenmetropole Los Angeles.

Ende 2023 hat sich A23a auf seine letzte Reise gemacht, sich erhoben vom Meeresboden und in den Antarktischen Zirkumpolarstrom gelegt, der ihn wegtreiben wird aus seinem eisigen Zuhause, hin in wärmere Gefilde, die ihn schließlich werden tauen lassen.

Oder das, was von ihm übrig ist. Denn Wind und Wasser setzen dem Giganten zu und formen seine scharfen Eisklippen neu, schlagen Löcher in die weißen Wände und höhlen gigantische Kavernen aus.

Der Aufbruch war lange vorbereitet: Erste Bewegungen waren bereits 2020 beobachtet worden, Ende vergangenen Jahres legte A23a dann an Geschwindigkeit zu und zog vorbei an der Nordspitze der antarktischen Halbinsel.

Spektakuläre neue Bilder vom derzeit weltweit größten Eisberg zeigen, wie Erosion riesige Bögen und höhlenartige Vertiefungen in den Koloss gemeißelt hat. Foto: RICHARD SIDEY / DPA Images

Faszinierende Bilder vom Eiskoloss

„Wir haben drei, vier Meter hohe Wellen gesehen, die in den Berg brachen“, sagte Ian Strachan unlängst der britischen BBC. Strachan leitet eine Expedition zum bald nicht mehr größten Eisberg der Welt. „Die Wellen haben Eiskaskaden erzeugt. Ein Zustand konstanter Erosion.“

Die Expedition hat faszinierende Bilder vom Koloss geschossen, die nicht nur von den Eiskavernen zeugen, sondern einen zarten Eindruck davon vermitteln, welche Dimensionen A23a misst.

Der Eisberg ist so groß, dass sich das Auge beim Betrachten der Bilder in der grauen Ferne am Horizont verliert. Ein Ende des Weiß ist nicht in Sicht.

Größe ist „unvorstellbar“

„Er ist von überwältigender Größe“, sagte Richard Sidey, ein mitgereister Fotograf, der BCC. „Ich glaube, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie groß er ist.“ Eine Trillion Tonnen soll er schwer sein, jeden Tag ein bisschen weniger.

Wie lange wird es dauern, bis A23a nicht mehr ist? Unklar, aber es gibt Anhaltspunkte, bei D28 etwa, der 2019 vom Amery-Schelfeis abbrach und seither zumindest seine ungefähre Größe behalten hat.

Immerhin: Dieses Mal ist nicht der Klimawandel schuld. Laut einem CNN-Bericht brach A23a sehr wahrscheinlich im Zuge des natürlichen Wachstums des Schelfeises ab.

