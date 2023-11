Berlin Gleich mehrere Tage im Dezember gelten als gesetzliche Feiertage. Auf diese Termine fallen Weihnachten und Silvester im Jahr 2023.

Der Dezember ist stets voll mit Feiertagen. Die meisten davon haben einen christlichen Uhrsprung und mit Weihnachten zu tun. Doch nicht alle Feste sind auch gesetzliche Feiertage in Deutschland.

Die gesetzlichen Feiertage variieren abhängig vom Bundesland. So hat Bayern ganze 14 gesetzliche Feiertage, in Berlin, Hessen und Co. hingegen sind es nur 10 Feste. Wann die gesetzlichen Feiertage im Dezember sind – hier ein Überblick.

Weihnachten 2023: Wann sind die Adventstage?

Der 1. Advent läutet den Countdown bis Weihnachten ein. Dennoch sind die vier Adventstage keine gesetzlichen Feiertage. Da sie allerdings stets auf die vier Sonntage vor Weihnachten fallen, können Menschen ohne Wochenenddienste in der Regel arbeitsfreie Adventstage genießen.

1. Advent: 3. Dezember (Sonntag)

2. Advent: 10. Dezember (Sonntag)

3. Advent: 17. Dezember (Sonntag)

4. Advent: 24. Dezember (Sonntag)

Feiertage im Dezember2023: Wann ist Nikolaus?

Kurz nach dem ersten Advent können sich Kinder in der ersten Dezemberwoche über üppig gefüllte Stiefel freuen: Am 6. Dezember ist Nikolaus. Dieses Jahr fällt er auf einen Mittwoch. Nikolaus ist kein gesetzlicher Feiertag und deshalb nicht arbeitsfrei.

Heiligabend 2023: Auf diesen Tag fällt der 24.12.

Kein gesetzlicher Feiertag und in der Regel nicht arbeitsfrei ist der 24. Dezember. Fällt Heiligabend auf einen Werktag, haben die Geschäfte meist bis zum frühen Nachmittag geöffnet. Tankstellen, Supermärkte in großen Bahnhöfen und Flughäfen betreffen die zeitigen Schließungen in der Regel nicht. Wie lange die Läden hier geöffnet sind, können Sie stets den entsprechenden Aushängen an der Tür entnehmen. 2023 fällt Heiligabend auf einen Sonntag.

Heiligabend: 24. Dezember (Sonntag)

Feiertage im Dezember 2023: Wann ist Weihnachten?

Trotz der vielen Feste im Dezember, gibt es nur zwei gesetzliche Feiertage im Wintermonat. Einer davon fällt dieses Jahr auf einen Montag, der andere auf einen Dienstag. So haben die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche freie Tage bzw. ein langes Wochenende.

Erster Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Montag)

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Dienstag)

Neben den christlichen Festen gibt es natürlich auch andere Feste, die von vielen Menschen in Deutschland gefeiert werden. Zum Beispiel findet zwischen dem 7. und dem 15. Dezember 2023 das jüdische Lichterfest Chanukka statt. Am 8. Dezember ist zudem das buddhistische Fest "Bodhi", der Tag der Erleuchtung.

Neujahr 2023/20234: Auf diesen Tag fällt Silvester

Eine Woche nach Heiligabend steht der große Jahresabschluss an: Am 31.12. ist Silvester – dieses Jahr fällt auch dieser auf einen Sonntag. Ebenso wie am 24. können Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel einen halben Tag einkaufen.

Silvester: 31. Dezember (Sonntag)

