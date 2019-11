Der Campingplatz am Unterbacher See in Düsseldorf aus der Luft. Hier hat die Polizei am Samstag zwei Wohnwagen durchsucht. (Archivbild)

Düsseldorf/Berlin. Die Polizei in Düsseldorf hat eine Razzia auf einem Campingplatz durchgeführt. Es gingen Hinweise auf Straftaten gegen Kinder ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Kindesmissbrauch? Wohnwagen in Düsseldorf durchsucht

Die Düsseldorfer Polizei am Samstag nach Hinweisen aus der Bevölkerung zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz am Unterbacher See in Düsseldorf durchsucht und sichergestellt. Ein Sprecher bestätigte unserer Redaktion, dass es einen Anfangsverdacht „auf Taten zum Nachteil von Kindern“ gebe. Zuerst hatte die „Rheinischen Post“ berichtet.

Ob sich der Verdacht auf einen möglichen Fall sexuellen Missbrauchs oder anderen Formen von Gewalt bezieht, darüber wollte der Polizeisprecher unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft am Sonntag keine Aussage machen. Die Staatsanwaltschaft war für unsere Redaktion bisher nicht zu erreichen.

Ermittlungen in Düsseldorf: Das sagt der Campingplatz-Geschäftsführer

Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Unterbacher See, wurde telefonisch von der Kripo über die Durchsuchung informiert. „Wenig später rief mich dann ein Platzwart an und sagte, dass die beiden Wagen abgeschleppt werden“, sagte von Rappard unserer Redaktion.

So einen Verdacht habe es auf den beiden Campingplätze am Unterbacher See bisher nicht gegeben. „Wir sind bei diesem Thema sehr sensibilisiert“, so von Rappard. Zumal das Thema auch immer wieder bei den beiden zum Unterbacher See gehörenden Strandbädern aufkommen könne. In Mitarbeiterbesprechungen würden sexistische Übergriffe immer wieder thematisiert.

Dass die Vorwürfe aus der Bevölkerung kommen, wundert den Geschäftsführer nicht: „Camper unterliegen einer hohen sozialen Kontrolle. Es fällt schon auf, wenn einer zu lange oder zu laut feiert.“

Ermittlungen offenbar ohne Bezug zum Fall Bergisch Gladbach

Laut Informationen des WDR sollen die Ermittlungen nicht im Zusammenhang mit den Fällen von Kindesmissbrauch stehen, die zuletzt in Bergisch Gladbach und Umgebung ermittelt werden konnten. Mehrere Verdächtige waren festgenommen und rund 30 Terabyte belastendes Foto- und Videomaterial sichergestellt worden.

Mehrere Verdächtige sollen ihre eigenen Kinder und Stiefkinder missbraucht und Bilder davon in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern geteilt haben. Mittlerweile haben sich die Ermittlungen auf mehrere Bundesländer ausgedehnt.

In diesem Jahr war bereits hundertfacher Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde bekannt geworden. Mindestens 32 Kinder wurden jahrelang sexuell missbraucht. Gegen die Angeklagten wurden Anfang September hohe Haftstrafen verhängt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Am 31. Oktober musste sich einer der Jugendlichen selbst vor dem Landgericht Paderborn verantworten, weil er vom Opfer zum Täter geworden sein soll. Der Prozess endete mit einem Freispruch.

----------

• Mehr zum Thema:

Die Polizei will Kinderpornografie mit Algorithmen bekämpfen

Sexueller Missbrauch von Kindern im Netz: EU schlägt Alarm

----------

(ba/fmg)