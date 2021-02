US-Popstar Mariah Carey leidet an einer psychischen Erkrankung. Sie sei wegen einer bipolaren Störung in Behandlung, sagte sie dem Promi-Magazin "People". Die psychische Erkrankung ist gemeinhin a...

Berlin. In ihren Memoiren erhebt Mariah Carey schwere Vorwürfe gegen ihre Schwester: Sie habe sie misshandelt. Nun zieht Alison vor Gericht.

Zwei Schwestern, zwei Welten. Die eine ist eine gefeierte Sängerin mit 19 Nummer-eins-Hits allein in den USA und einem Vermögen von 320 Millionen Dollar, die sich selbstverständlich der Privilegien ihres Erfolgs bedient, auch wenn andere sie deswegen eine Diva nennen.

Die andere wurde schon als Teenager Mutter, brach die Schule ab, wurde abhängig von Alkohol, Crack und Heroin, prostituierte sich, lebte zeitweise auf der Straße.

Jetzt wird Mariah Carey (je nach Quelle 50 oder 51) von ihrer neun Jahre älteren Schwester Alison verklagt: Laut Dokumenten, die sie bei einem New Yorker Gericht eingereicht hat, will sie 1,25 Millionen Dollar. Sie fühlt sich durch die im September 2020 erschienenen Memoiren „The Meaning of Mariah Carey“ verunglimpft.

Mariah Carey: Kokain von der Schwester

Insbesondere geht es um eine Passage, in der Mariah beschreibt, wie ihre Schwester sie zur Prostitution habe zwingen wollen. „Als ich zwölf Jahre alt war, hat mich meine Schwester mit Valium betäubt und mir auf einem pinkfarbenen Fingernagel Kokain angeboten. Sie hat mir Verbrennungen dritten Grades zugefügt und versucht, mich an einen Zuhälter zu verkaufen.“

Der damalige Freund ihrer Schwester habe einen Prostitutionsring geführt. Sie sei genötigt worden, einen Abend mit ihm zu verbringen. In einem Autokino habe er sie belästigt – während auf seinem Schoß eine Waffe lag.

Vom Erfolg verwöhnt: Superstar Mariah Carey bei den „Billboard Music Awards“ 2019 in Las Vegas. Foto: Rob Latour / Shutterstock

Laut Alison Careys Anwälten sind die Vorwürfe haltlos, es gebe für sie keinerlei Beweise. Sie sei ihrerseits Opfer von schweren Misshandlungen durch ihre Mutter Patricia gewesen und bis heute traumatisiert. So habe sie mitten in der Nacht an Satanistenritualen teilnehmen müssen.

Mariah Careys Schwester ist mittellos

Alison Carey, so steht es in der Klageschrift, fühle sich außerdem dadurch herabgesetzt, dass Mariah sie in ihren Memoiren durchweg als „Ex-Schwester“ bezeichnet. „Statt dann einfach kein Wort mehr über sie zu verlieren, erniedrigt und beschämt sie ihre Schwester mit Geschichten, die von Medien in der ganzen Welt verbreitet wurden“, heißt es.

Mariah Carey benutze ihren Status als öffentliche Person, ihre mittellose Schwester zu attackieren, einzig um ihr Buch zu verkaufen. Alison Carey sei seitdem depressiv und als Alkoholikerin nach Jahren der Trockenheit wieder rückfällig geworden. Mit der Summe solle sie für den emotionalen Stress entschädigt werden, den Mariah Careys „herzlose, bösartige, rachsüchtige, verabscheuenswürdige und völlig unnötige öffentliche Demütigung“ verursacht habe. Die Sängerin hat bisher nicht auf die Klage reagiert.

Mariah Carey wuchs in der Nähe von New York als Tochter eines afroamerikanischen Vaters und einer irischstämmigen Mutter auf. Ihre Eltern ließen sich früh scheiden, Alison blieb beim Vater, Mariah und ihr älterer Bruder Morgan lebten bei ihrer Mutter. Patricia Carey brachte die Kinder als Gesangslehrerin durch. Nach ihrem Schulabschluss schlug sich Mariah als Kellnerin und Backgroundsängerin durch, ehe sie sich von ihrem Bruder 5000 Dollar für eine Demoaufnahme lieh – der Beginn einer unvergleichlichen Karriere.

Careys Schwester wegen Prostitution verhaftet

Tatsache ist, dass auch Alison Carey immer wieder die Öffentlichkeit suchte, um sich über ihre Schwester zu beklagen. So gab sie an, immer wieder im Stich gelassen worden zu sein, etwa als sie operiert wurde, Geld für neue Zähne brauchte oder 2016 wegen Prostitution verhaftet wurde.

Tatsächlich hat Mariah Carey ihrer Schwester mehrere Entziehungskuren bezahlt, wie auch ihr Bruder Morgan (60) bestätigte. Doch habe sie keinen Fortschritt feststellen können. 2005 stellte Carey die Zahlungen ein, weil sie fürchtete, ihre Schwester würde von dem Geld Drogen kaufen.

Ihren Bruder unterstützte sie ebenfalls mit insgesamt rund 500.000 Dollar. Auch Morgan Carey kommt in den Memoiren nicht gut weg: Er habe sie zeitweise als „Geldautomat mit Perücke“ betrachtet, schreibt sie darin.

Mariah Carey spricht von therapeutischer Wirkung

Eine Passage, in der sie behauptet, er habe einmal einen 30.000-Dollar-Job als Auftragskiller in Erwägung gezogen, tat er als „Wahnvorstellung“ ab: „Ich habe mich für meine Schwester immer eingesetzt, lange bevor irgendjemand ihren Namen kannte. Doch sie hat mich durch ihr Buch auf der ganzen Welt zutiefst herabgesetzt, mit lächerlichen Lügen.“ Er erwägt ebenfalls eine Klage und hat bis dahin damit begonnen, seinerseits wenig schmeichelhafte Erinnerungen an seine Schwester zu teilen.

Carey sieht ihr Buch dagegen als therapeutische Reinigung. „Ich ging tief in meine Kindheit und gab dem kleinen verängstigten Mädchen in mir eine starke Stimme“, schreibt sie.