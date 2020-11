Dana Schweiger: So offen spricht sie jetzt über Ex-Mann Til

Hamburg. Familienzusammenführung im Hause Schweiger: Sechs Jahre nach der Scheidung ist Dana Schweiger wieder bei ihrem Ex-Mann Til eingezogen.

Sechs Jahre nach ihrer Scheidung von Til Schweiger ist Dana Schweiger wieder bei dem Filmstar eingezogen, wie die 52-Jährige nun höchstpersönlich im Interview mit „Bild“ bestätigte. Die Geschäftsfrau kehrte nicht alleine zum Schauspieler zurück – mit dabei: ihre gemeinsame Tochter Emma Schweiger (18).

Corona: Deshalb verließen Dana Schweiger und ihre Tochter die Staaten

Die vierfache Mutter sagte zu „Bild“: „Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir wohnen gerade im ,Hotel Til‘ und sind froh, wieder zu Hause zu sein.“ Der Grund für die spontane Familienzusammenführung: die Corona-Pandemie. Anders als in Deutschland wurden die Bildungseinrichtungen in den Staaten, wo Dana und Emma Schweiger normalerweise leben, schon vor Monaten geschlossen.

„Es macht Sinn, dass sie jetzt mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden in Hamburg hat, weil sie in den USA gerade nicht in die Schule gehen kann“, sagte die US-Amerikanerin Dana Schweiger über ihre Tochter Emma.

Dana und Emma Schweiger haben die Staaten aufgrund der Pandemie verlassen. Foto: pacific press agency / imago images

Von 17 bis 23 Uhr nehme Emma via Zoom an Online-Kursen teil, um schnellstmöglich ihr Abitur zu erreichen. Während ihr jüngstes Kind Emma büffelt, scheinen die Eltern von Lilli, Luna und Valentin Florian Schweiger bestens miteinander auszukommen. „Wir genießen unsere intensive Familienzeit“, so Dana Schweiger.

Dana Schweiger: So gut versteht sie sich trotz Scheidung mit Ex-Mann Til Schweiger

Was einige verwundern dürfte, ist für die Schweigers offenbar eine Selbstverständlichkeit: Zwischen den einstigen Eheleuten fließe kein böses Blut. „Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super“, betonte die Geschäftsfrau.

