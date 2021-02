Die Osterfeiertage fallen jährlich auf ein anderes Datum. Lesen Sie hier, wann 2021 Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sein wird.

Das Osterfest 2021 wird bereits das zweite Ostern unter Coronabedingungen sein: Wie in Deutschland dieses Jahr gefeiert werden kann, steht noch in den Sternen. Auch der Osterurlaub ist noch nicht spruchreif. Doch an welchem Datum ist Ostern im Jahr 2021 genau?

Ostern 2021: Die Daten

Karfreitag fällt in diesem Jahr auf den 2. April 2021. Ostersonntag ist am 4. April 2021, Ostermontag am 5. April 2021. Damit wird das Osterfest etwas früher begangen als im Jahr zuvor: 2020 fiel der Ostersonntag auf den 12. April.

Wann sind 2021 Osterferien?

Die Termine für die Osterferien können von Bundesland zu Bundesland variieren, um den Reiseverkehr zu entzerren. Die Daten im Überblick.

Baden-Württemberg : 1. April - 10. April 2021

: 1. April - 10. April 2021 Bayern : 29. März - 10. April 2021

: 29. März - 10. April 2021 Berlin : 29. März - 10. April 2021

: 29. März - 10. April 2021 Brandenburg : 29. März - 9. April 2021

: 29. März - 9. April 2021 Bremen : 27. März - 10. April 2021

: 27. März - 10. April 2021 Hamburg : 1. März - 12. März 2021 (Skiferien)

: 1. März - 12. März 2021 (Skiferien) Hessen : 6. April - 16. April 2021

: 6. April - 16. April 2021 Mecklenburg-Vorpommern : 29. März - 7. April 2021

: 29. März - 7. April 2021 Niedersachsen : 29. März - 9. April 2021

: 29. März - 9. April 2021 Nordrhein-Westfalen : 29. März - 10. April 2021

: 29. März - 10. April 2021 Rheinland-Pfalz : 29. März - 6. April 2021

: 29. März - 6. April 2021 Saarland : 29. März - 7. April 2021

: 29. März - 7. April 2021 Sachsen : 2. April - 10. April 2021

: 2. April - 10. April 2021 Sachsen-Anhalt : 29. März - 3. April 2021

: 29. März - 3. April 2021 Schleswig-Holstein : 1. April - 16. April 2021

: 1. April - 16. April 2021 Thüringen: 29. März - 10. April 2021

Wann ist Ostern in den nächsten Jahren?

Jahr 2022: Ostersonntag: 17. April

Jahr 2023: Ostersonntag: 9. April

Jahr 2024: Ostersonntag: 31. März

Warum ist Ostern immer an einem anderen Datum?

Während Weihnachten jedes Jahr an den gleichen Tagen zelebriert wird, variieren die Daten für Ostern von Jahr zu Jahr. Das Fest richtet sich nämlich nach dem Mond: Ostermontag fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Nach dem gregorianischen Kalender ist das frühstmögliche Datum für den Ostersonntag der 22. März, das späteste der 25. April.

(raer)

