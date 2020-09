Ein Mann aus NRW ist während einer Wanderung in den Tiroler Alpen eine Felswand heruntergestürzt (Symbolbild).

Unfall Wanderer aus NRW stürzt in den Tiroler Alpen in den Tod

Tannheim. Ein Mann aus NRW verunglückte bei einer Wanderung in Tannheim. Der 74-Jährige stürzte über eine fast senkrechte Felswand, so die Polizei.

Ein Wanderer aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Wanderung in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Der Mann stürzte am Freitagnachmittag auf 1770 Metern Seehöhe zunächst über eine steile Böschung und anschließend über eine annähernd senkrechte Felswand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 74-Jährige war gemeinsam mit seiner Frau und einer Bekannten in Tannheim nahe der deutschen Grenze talwärts in Richtung Traualpe unterwegs. Der Steig ist rot markiert, was eine „mittelschwierige“ Einstufung des Bergweges bedeutet. Die Passagen sind dort oft schmal und steil. (dpa)