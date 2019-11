Berlin. Der Fernsehmoderator Walter Freiwald war unheilbar an Krebs erkrankt. Nun steht fest: Der 65-Jährige ist bereits am Samstag gestorben.

„Vergesst mich nicht!“: Moderator Walter Freiwald ist tot

Erst vor zwei Wochen gab der Moderator Walter Freiwald auf Twitter und Facebook bekannt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Später bedankte er sich in einem emotionalen Post bei seinen Fans. Nun wurde bekannt: Walter Freiwald starb am Samstag mit nur 65 Jahren.

In einem Beitrag auf seiner Instagram-Seite heißt es: „Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen.“

Die Beisetzung soll am Donnerstagmittag stattfinden, berichtet RTL.

Walter Freiwald erliegt Krebserkrankung – große Anteilnahme

Walter Freiwald mit dem Moderatoren-Kollegen Harry Wijnvoord (l.) auf einer Pressekonferenz des Teleshopping-Kanals „RTL Shop“. Foto: Martin Athenstädt / dpa

In den sozialen Netzwerken hatte Fernseh-Moderator Walter Freiwald („Der Preis ist heiß“) Anfang November öffentlich gemacht, dass er ohne Aussicht auf Heilung an Krebs erkrankt ist. „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“, schrieb er. Und: „Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“ Wenige Tage später bedankte er sich für Zuspruch und Trost. „Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut. Vergesst mich nicht!“, schrieb er.

Bevor die @BILD oder @RTLde irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. — Walter Freiwald (@w_freiwald) November 6, 2019

Darunter finden sich hunderte aufmunternde Kommentare. Die meisten Menschen wünschten ihm viel Kraft oder gute Besserung. Nachdem die Nachricht seines Todes bekannt wurde, teilten viele in sozialen Netzwerken Erinnerungen aus der Kindheit oder ihrer Jugend, die sie mit Walter Freiwald und seinen TV-Auftritten verbinden.

Walter Freiwald ist tot: So reagiert Oliver Kalkofe

Der Kabarettist Oliver Kalkofe („Kalkofes Mattscheibe“) schrieb in der Nacht zu Donnerstag bei Twitter: „Lieber Walter, so oft warst Du Gast in der Mattscheibe und hast uns zum Lachen gebracht, wenn auch meist unbewusst. Ohne Dich wäre das deutsche TV sehr viel trauriger und farbloser gewesen. Danke für den Wahnsinn, die Freude und die Energie. Ruhe in Frieden.“

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow „Der Preis ist heiß“. Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Anfang 2015. (dpa/les)