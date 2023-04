Wahrzeichen in NRW leuchten bald wieder – aber nicht alle

Köln/Dortmund. Nach Monaten der Dunkelheit sollen die Wahrzeichen mehrerer NRW-Städte bald wieder leuchten. In Essen zum Beispiel bleibt es aber weiter dunkel.

Um Energie zu sparen, haben viele Städte in den vergangenen Monaten auf die Beleuchtung repräsentativer Gebäude verzichtet. Mit dem Auslaufen der Energiesparverordnung des Bundes am 15. April knipsen einige Kommunen die Lichter nun wieder an – andere aber nicht.

In Aachen sollen das Rathaus und andere öffentliche Gebäude sowie Denkmäler und Brunnen abends wieder angestrahlt werden. Auch in Bielefeld soll nach Angaben einer Sprecherin die Beleuchtung an historischen Bauten wie der Sparrenburg, der Ravensberger Spinnerei und dem Alten Rathaus wieder in Betrieb gehen. Der Kölner Dom soll bereits an Ostern wieder leuchten.

Dortmund wieder beleuchtet: „Sicherheitsgefühl kann gestärkt werden“

In Dortmund würden unter anderem die Innenstadt-Kirchen wie die Propsteikirche und St. Reinoldi, der Florianturm im Westfalenpark, die Fassade des Dortmunder U und das Stadthaus wieder beleuchtet, teilte ein Sprecher mit. Dadurch solle auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigen. „Auch das durch die Maßnahme punktuell eingeschränkte subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger kann durch die Wiedereinschaltung gestärkt werden“, hieß es.

Lesen Sie hier: Sogar der Florian! – Diese Dortmunder Gebäude bleiben dunkel

In anderen Städten dagegen bleiben repräsentative Gebäude vorerst weiter dunkel, so etwa in Essen. Münster will Wahrzeichen wie den St. Paulus-Dom, das Historische Rathaus und die Clemenskirche noch nicht wieder anstrahlen.

Der Kölner Dom war wegen der Energiekrise zeitweise bei Nacht vollständig unbeleuchtet. Ab Ostern soll er wieder strahlen. Foto: Oliver Berg / dpa

Krieg, Energie- und Klimakrise: „Falsches Signal, Köln wieder so hell erstrahlen zu lassen“

Düsseldorf lässt das Licht an insgesamt 168 Baudenkmälern und Nicht-Wohngebäuden bis Ende März 2024 aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Dies gelte auch für rund 8000 Gaslaternen im Stadtgebiet. Allein mit diesen Maßnahmen habe die Landeshauptstadt bisher bereits rund 4,6 Millionen Kilowattstunden Gas und 180.000 Kilowattstunden Strom eingespart.

Die Stadt Köln will mehr als 130 Gebäude weiter im Dunkeln lassen – mit Ausnahme des Doms, der für die Kölner weit mehr sei als nur ein Baudenkmal. „Wir halten es für das falsche Signal, Köln wieder so hell erstrahlen zu lassen, als sei der Krieg in der Ukraine beendet, als hätten wir Energie im Überfluss und als gäbe es keine Klimakrise, die uns zwingt, sparsam mit Ressourcen umzugehen“, sagte Stadtdirektorin Andrea Blome.

Auch interessant: Sport im Dunkeln: Laufstrecken sind in Essen Mangelware

Als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung zum 1. September 2022 kurzfristige Energiesparmaßnahmen beschlossen, um eine Mangellage zu vermeiden. Dazu zählten neben einem Beleuchtungsverbot zu rein repräsentativen Zwecken auch die Absenkung der Raum- und Wassertemperatur in Büros. Die ursprünglich bis zum 28. Februar geltende Verordnung war bis zum 15. April verlängert worden. Nach diesem Datum enden die Maßnahmen. Die Kommunen können aber entscheiden, sie mit dem Ziel weiterer Energieeinsparungen aufrecht zu erhalten. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama