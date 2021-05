Seit Jahren ändert sich bei den beliebtesten Vornamen in Deutschland nicht allzu viel.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat die beliebtesten Vornamen des Jahres 2020 bekanntgegeben. Es ist eine Überraschung dabei.

Seit Jahren gibt es wenig Bewegung bei den populären Vornamen in Deutschland. Das hat sich auch im Corona-Jahr 2020 nicht verändert. Am Montag gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden die beliebtesten Vornamen des vergangenen Jahres bekannt.

An der Spitze stehen dabei Emilia und Noah. Noah war bereits 2019 der beliebteste Erstname für Jungen, Emilia hingegen kletterte von Platz 4 auf Platz 1. Bei den Mädchen folgen Hanna(h) und Emma auf Platz 2 und 3, noch im Vorjahr belegten die beiden Namen die ersten Plätze. Leon und Paul folgen auf Noah, im Jahr zuvor waren es Ben und Paul.

Das sind die beliebtesten Mädchennamen 2020:

Die Nummer in Klammern gibt die Platzierung im Vorjahr an.

Emilia (4) Hannah/Hanna (1) Emma (2) Sophia/Sofia (5) Mia (3) Lina (6) Mila (9) Ella (8) Lea/Leah (11) Clara/Klara (7)

Das sind die beliebtesten Jungennamen 2020:

Noah (1) Leon (4) Paul (3) Mat(h)eo, Matt(h)eo (13) Ben (2) Elias (8) Finn (10) Felix (7) Henry/Henri (6) Louis/Luis (5)

Während es bei den Mädchen generell wenig Veränderungen zum Vorjahr gibt, gibt es bei den Jungen eine Überraschung. Der Name Mateo (mit insgesamt vier Schreibweisen) kletterte von Platz 13 auf Platz 4. "Solche Sprünge sind in den letzten Jahren selten gewesen", heißt es in der Pressemitteilung der Gesellschaft für deutsche Sprache.

Bei der Emittlung der beliebtesten Namen beruft sich die GfdS auf Daten von mehr als 700 Standesämtern mit insgesamt knapp einer Million übermittelten Namenseintragungen. Seit 2019 wird dabei zwischen Erst- und Folgenamen entschieden.

(lhel/dpa)

