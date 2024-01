Empörung in der Ukraine Vitali Klitschko übernimmt Millionen-Anwesen in Hamburg

Berlin. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist frisch im Besitz einer Luxusvilla in Hamburg. Aus der Ukraine hagelt es eine Menge Kritik.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (52) ist nun im Besitz einer Hamburger Immobilie im Millionenwert. Die Luxusimmobilie sorgt für Empörung in den Medien.

5,5 Millionen Euro (227,6 Mio. Hrywnja) soll das Haus im Stadtteil Hamburg-Othmarschen wert sein. Das etwa 750 Quadratmeter große Anwesen soll zuvor in Besitz des US-Unternehmens Maximum I LLC gewesen sein, wie „kp.ru“ und „Ukrajinska Prawda“ berichten. Das Unternehmen gehörte bis Mai 2023 noch Wladimir Klitschko und wurde dann von Bruder Vitali übernommen.

Millionen-Grundstück wechselt mehrmals den Besitzer

Das Grundstück hatte im Januar mehrfach den Besitzer gewechselt. Zuerst erhielt Vitali Klitschko die Luxusvilla, dann seine Ex-Frau Natalia Jegorowa. Im Tausch dafür erhielt Vitali ein Haus im ukrainischen Ljutisch, einem Vorort von Kiew, und einen Land Rover.

Warum der Besitzerwechsel stattfand, ist unklar. Die „Berliner Zeitung“ berichtet, dass Klitschko das Anwesen vom Unternehmen als „Schuldentilgung in nicht monetärer Form“ bekommen haben soll. Seine Ex-Frau erhielt es dann im Rahmen einer Vermögensteilung. Strafbar ist das zwar nicht, jedoch kommt der Besitzerwechsel beim ukrainischen Volk nicht gut an. In den sozialen Medien erhält Vitali Klitschko reichlich Kritik. Viele fordern, dass der Ex-Profiboxer die Millionen stattdessen an das ukrainische Militär spendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama