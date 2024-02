Drama in Rheinland-Pfalz

Drama in Rheinland-Pfalz Vierjähriges Mädchen stirbt in der Kita – Polizei ermittelt

Limburgerhof Ein Kind wurde in einer Kindertagesstätte in Limburgerhof leblos aufgefunden. Wie es zu dem Unglücksfall kam, ist noch ungeklärt.

Ein vierjähriges Mädchen ist in einer Kita im rheinland-pfälzischen Limburgerhof gestorben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Freitag, dass das Kind dort am Donnerstag leblos im Außenbereich aufgefunden wurde. Alle Versuche, die Vierjährige wiederzubeleben, scheiterten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen Unglücksfall. Dennoch nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf.

Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita: Ursachen noch ungeklärt

Ein Sprecher der Gemeinde Limburgerhof teilte am Freitag mit, dass die anderen Kinder nach dem Vorfall weiterhin in der Kita betreut wurden. Allen Eltern der Kindertagesstätte wurde in einer Rundmail der Gemeinde Unterstützung angeboten, sollten sie Redebedarf haben oder psychologische Betreuung brauchen. Die städtische Kita bleibt nun bis einschließlich Montag geschlossen.

Wie der tragische Fall genau abgelaufen ist und warum niemand mitbekam, dass das vierjährige Mädchen starb, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Polizei machte zu den Hintergründen zunächst keine Angaben. Zuvor hatte „MRN-News.de“ über den Vorfall berichtet.

dpa/dos

