Vier Millionen Medizin-Handschuhe mit Giftgas verseucht

Bielefeld Über vier Millionen kontaminierte medizinische Handschuhe hat der Bielefelder Zoll beschlagnahmt. Wegen Giftstoffen wurde die Ware vernichtet.

Der Zoll in Nordrhein-Westfalen hat über zwei Millionen Paare mit giftigen Substanzen kontaminierte medizinische Handschuhe abgefangen. Wie das Hauptzollamt Bielefeld am Freitag mitteilte, war die Lieferung aus China für einen Großhändler in Süddeutschland bestimmt. Vor der Kontrolle des Containers schlug ein routinemäßig eingesetztes Gaswarngerät an.

Dabei stellten die Beamten den Angaben zufolge eine derart hohe Belastung mit gefährlichen Stoffen fest, dass sie einen Fachbetrieb hinzuziehen mussten, um den Container zu entgasen. Auch danach waren die Handschuhe aber nicht sicher verwendbar. Aus einem Schadstoffgutachten ging laut Zoll hervor, dass die Handschuhe mit unterschiedlichen gesundheitsgefährdenden Substanzen belastet waren. Darunter waren das als krebserregend eingestufte Chloroform und Schwefelkohlenstoff, der früher zur Schädlingsbekämpfung diente.

Warenwert von mehr als 64.000 Euro vernichtet

Die Kontrolle des Containers mit mehr als zwei Millionen Handschuhpaaren erfolgte bereits Ende 2023 beim Zollamt in Paderborn. Mitarbeiter einer Spezialfirma entluden den kontaminierten Inhalt mit Atemschutzgeräten. Die Bezirksregierung Detmold verbot die Einfuhr. Die Handschuhe seien dann in einer Bielefelder Müllverbrennungsanlage vernichtet worden, erklärten die Beamten. Der Warenwert der aus dem Verkehr gezogenen Produkte lag demnach bei mehr als 64.000 Euro.

Nach Angaben des Zolls werden Frachtcontainer vor der Verladung in China oft mit Chemikalien begast, um den Inhalt vor Schimmel und Schädlingsbefall zu schützen. Dabei werden giftige Gase eingesetzt, die sogar zum Tod führen können. Bei der Abfertigung prüfen deshalb speziell geschulte Beamte die Container mit Mess- und Warngeräten. (afp/red)

