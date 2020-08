Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes, der wie eine Handgranate aussieht, ist eine Gesamtschule in Büren im Kreis Paderborn evakuiert worden (Symbolbild).

Evakuierung Handgranate im Unterricht: Gesamtschule in Büren evakuiert

Büren. Eine Gesamtschule in Büren ist am Mittwoch evakuiert worden. Ein Schüler hatte einen Gegenstand mitgebracht, der aussieht wie eine Handgranate.

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes ist in Büren im Kreis Paderborn am Mittwochvormittag die Gesamtschule geräumt worden. Ein Schüler hatte einen Gegenstand mit in den Unterricht gebracht, der nach Polizeiangaben aussieht wie eine Handgranate. Auch die angrenzende Grundschule wurde daraufhin evakuiert.

„Rein optisch könnte es sich um eine Handgranate handeln“, sagte ein Polizeisprecher nach Sichtung eines Fotos. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes trafen am Mittag ein, um den Gegenstand zu untersuchen.

Entwarnung: Bei der Handgranate handelt es sich um eine täuschend echte Attrappe

Mittlerweile gibt es Entwarnung. Wie die Kreispolizei mitteilte, handelt es sich bei der Handgranate um „eine sehr gut gemachte Attrappe“. Die Sprengstoffexperten sind wieder abgereist und haben das Fundstück mitgenommen. Alle Schüler konnten wieder in das Schulgebäude zurückkehren.

Den Angaben des Polizeisprechers zufolge hatte ein Schüler der fünften Klasse den Gegenstand mit in die Schule gebracht und einem Mitschüler gezeigt. Er gab an, ihn gefunden zu haben. Ein Lehrer bekam das mit und informierte umgehend die Schulleitung. Daraufhin sei die Schule geräumt worden. Die mögliche Handgranate blieb auf einem Pult liegen. (red mit dpa)