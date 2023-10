Ein Tag in Venedig und dann zurück aufs Festland - das war der Plan. Aber für 21 Menschen endet der Ausflug in die Lagunenstadt tödlich. Ihr Bus stürzt von einer Brücke 15 Meter in die Tiefe. Warum?

Katastrophe in Venedig Schweres Busunglück: "Die Verletzten schrien in den Flammen"

Berlin Bei Venedig ist ein Bus mit Touristen die Böschung herabgestürzt und hat Feuer gefangen. Augenzeugen berichten von grauenhaften Szenen.

Als sie einen explosionsartigen Lärm hörten, liefen Godstime Erheneden, ein 30-jähriger Nigerianer, der seit sieben Jahren in Italien lebt, und sein Freund Boubacar Tourè (27) aus Gambia, zum Bahnhof von Mestre. Hier bot sich den beiden Arbeitern der Reederei Fincantieri eine dramatische Szene. Ein elektrischer Shuttle-Bus, der von einer Überführung zehn, fünfzehn Meter in die Tiefe gestürzt war und auf die Bahngleise fiel, fing Feuer.

Italien: Das Busunglück ereignete sich im Stadtteil Marghera in Venedig Foto: S. Stein/dpa

Feuer: Zwei Männer versuchten so viele Insassen wie möglich zu retten

"Wir arbeiten in der Nähe des Bahnhofes. Als wir gesehen haben, was geschehen ist, sind wir zum Bus gerannt. Die Verletzten schrien in den Flammen, es war furchtbar. Ich habe vier Personen aus dem Bus geholt, darunter ein kleines Mädchen und einen Hund. Ich habe sofort gesehen, dass der Busfahrer tot war", erzählt Touré, der mit Godstime Erheneden eine von dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Unterkunft unweit des Bahnhofes von Mestre teilt.

"Ich trug eine Frau auf meinen Schultern aus dem Wrack hinaus. Die Frau schrie: 'Meine Tochter, meine Tochter!'. Sie flehte mich an, ihre Tochter zu retten, die eingeklemmt war. Ich sah ein kleines Mädchen. Als ich sie in meinen Armen hielt, fühlte es sich an, als würde ich meinen eigenen Sohn halten. Ich weiß nicht, ob sie überlebt hat. Wir wissen nicht, ob sich die Menschen, die wir aus dem Bus geholt haben, retten konnten, denn die Feuerwehrleute haben sie sofort ins Spital gebracht", berichtet Boubacar Tourè.

Auch Erheneden hat einige Menschen aus dem brennenden Bus gerettet. Dabei verlor er seine Schuhe. "All diese Leichen, all diese toten Menschen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele es waren, es waren so viele. Und dann die Schreie! Sie sind immer noch in meinem Kopf, ich habe sie immer noch vor Augen", sagte Erheneden.

Shuttle-Bus fängt Feuer: Unter den Todesopfern ist ein Deutscher

Auch ein deutscher Tourist zählt unter den Todesopfern. Wegen der verschiedenen Staatsangehörigkeiten der Todesopfer und der Verletzten gestaltete sich ihre Identifizierung schwierig. Zu den Opfern zählen mindestens fünf ukrainische Staatsbürger, ein Franzose und ein Kroate. Ums Leben kamen mindestens zwei Kinder und der italienische Busfahrer, ein 40-Jähriger aus der norditalienischen Provinz Treviso.

Die Verletzten lagen in verschiedenen Krankenhäusern der Region, darunter Padua und Treviso. 100 Feuerwehrleute, mehrere Rettungswagen und Hubschrauber waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Damit soll geklärt werden, warum der Bus bei der Fahrt aus der Lagunenstadt zurück aufs Festland von der Straße abkam. Nach ersten Angaben wurden auf der Straße keine Bremsspuren entdeckt, was als Hinweis auf einen Schwächeanfall des Fahrers gedeutet wurde. Auch der Zustand der etwa 70 Jahre alten Brücke soll überprüft werden. Aufklärung erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler von Überwachungskameras.

Venedig: Zahlreiche Rettungskräfte sind am Unfallort. Die genaue Ursache für das Busunglück ist noch unklar Foto: Antonio Calanni/AP

Italien: Der Bus war ein Privatfahrzeug eines Campingplatz-Betreibers

Beim Shuttle-Bus handelte es sich um ein privates Fahrzeug, der Touristinnen und Touristen von Venedig zu einem Campingplatz in Marghera brachte. Er war von den Betreibern des Campingplatzes für seine Gäste gemietet worden.

"Die Batterien des Busses fingen unmittelbar nach dem Aufprall Feuer. Wir mussten auf die Abkühlung der Batterien warten, um das Fahrzeug entfernen zu können", berichtete ein Feuerwehrmann. "Eine schreckliche Tragödie hat unsere Gemeinschaft getroffen. Ich habe sofort einen Trauertag zum Gedenken an die vielen Opfer angeordnet, die in dem verunglückten Bus waren. Wir haben eine apokalyptische Szene erlebt, es gibt keine Worte", schrieb der Bürgermeister von Venedig Luigi Brugnaro.

Busunglück: Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, und ein Priester kommen nach dem Busunglück an der Unfallstelle an Foto: Slow Press / Livemedia / Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Patriarch von Venedig, Francesco Moraglia, erreichte den Unglücksort in Begleitung von Bürgermeister Brugnaro. Moraglia sprach ein Gebet und segnete anschließend die Leichen, die mit weißen Tüchern bedeckt waren.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Vizepremier Antonio Tajani drückten den Opfern und ihren Familien ihr Beileid aus. "Ich danke der Polizei, der Feuerwehr und dem medizinischen Personal für den Einsatz. Ich drücke meine Solidarität mit der Stadt Venedig und der Stadtverwaltung aus", twitterte Außenminister Antonio Tajani. Staatschef Sergio Mattarella telefonierte mit Bürgermeister Brugnaro und kondolierte den Familien der Opfer. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen trauerte um die Opfer.

