Verkohlte Überreste einer Umweltkatastrophe: In der Kleinstadt East Palestine, Ohio, sorgt ein Chemie-Zugunglück für Angst.

Angst liegt in der Luft

Angst liegt in der Luft Chemie-Zugunglück in Ohio: "Sie haben die Stadt vergiftet"

In den USA entgleist ein mit Chemikalien beladener Zug. Die Behörden fackeln die Stoffe ab – jetzt geht die Angst um in East Palestine.

Wenn das Gesicht von Trent Conaway für die Situation in East Palestine steht, dann ist das 4700-Seelen-Nest im Osten des US-Bundesstaates Ohio immer noch wütend, enttäuscht und grenzenlos misstrauisch. Zwei Wochen ist es her, da entgleiste ein mit Chemikalien beladener Frachtzug nahe der Gemeinde. Seither regiert die Angst in East Palestine.

"Ich will, dass unsere Bürger sich in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen", sagt der Bürgermeister bei einer Versammlung in einer örtlichen Highschool-Turnhalle der Kleinstadt nordwestlich von Pittsburgh. Hunderte Anwohner warteten dort auf einen Vertreter der Bahnlinie Norfolk Southern, die für den Unglückszug vom 3. Februar verantwortlich zeichnet.

Rauchpilz nach kontrolliertem Abfackeln

Weil in etlichen der fast 50 entgleisten Waggons leicht entzündliche Chemie-Stoffe gelagert waren, insbesondere das krebserregende Vinylchlorid, entschieden sich die Behörden drei Tage später für ein kontrolliertes Abfackeln.

Im Radius von fast zwei Kilometern wurden alle Wohnhäuser evakuiert. Kurz danach stieg ein gigantischer schwarzer Rauchpilz in den Himmel.

Schwarzer Rauch steigt über der Unglückstelle auf. Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Weil beim Verbrennen von Vinylchlorid Chlorwasserstoff und Phosgen freikommen, letzteres wurde im Ersten Weltkrieg als Kampfgas benutzt, reagierten viele Anwohner hyper-alarmiert, als mehrfach schwere Kopfschmerzen, Übelkeit, Reizhusten und ein Brennen in den Augen gemeldet wurden.

In sozialen Netzwerken von Tiktok bis Facebook machten schnell alarmierende Vorwürfe die Runde. Und der rechtspopulistische TV-Sender Fox News nährte sogar die haltlose Legende, East Palestine gleiche dem 1986 durch eine Atom-Katastrophe verseuchten Tschernobyl.

Bürgerversammlung in der Turnhalle von East Palestine: Die Menschen im Ort haben viele Fragen. Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Angst vor Krebs-Diagnose in zehn Jahren

Bürgerinnen wie Therese Vigliotti äußerten massive Ängste: "Ich will nicht in zehn, 15 Jahren eine Krebs-Diagnose bekommen", sagte sie lokalen Medien. Die 47-Jährige war zum Zeitpunkt der Explosion draußen. Seither fühle sich ihre Zunge wie "verbrüht" an. Außerdem habe sie Blut im Stuhl.

Reichlich Fragebedarf also. Allein, kurz vor der Bürgerversammlung sagte das Bahn-Unternehmen ab. Angeblich gebe es massive Drohungen gegen Mensch und Material.

Selbst von Bürgermeister Conaway dringend erbetene Informationen über die Zusammensetzung der teilweise den Behörden verheimlichten Chemikalien, wurden verweigert. Was unter den Zuhörern nur den Eindruck zementierte: "Die sagen uns nicht die Wahrheit, die haben etwas zu verbergen."

Ebenfalls wenig vertrauensbildend kamen Aussagen von Beamten der bundesstaatlichen Verwaltung in Ohio an. Sie empfahlen den Bürgern mit Trinkwasser-Brunnen, bis auf weiteres nur Wasser aus herangekarrten Plastikflaschen zu trinken. Das war am Dienstag.

Ein Mann verteilt Wasser in Plastikflaschen an Bewohnende von East Palestine. Foto: Michael Swensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bahn-Gesellschaft nur auf Profit aus?

Am Mittwoch konterkarierte die staatliche Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) diesen Rat. Sie konstatierte nach diversen Tests, dass das öffentliche Trinkwasser sicher sei. EPA-Chef Michael Regan in Washington begab sich am Donnerstag selbst vor Ort und sicherte der Kommune dauerhafte Hilfe zu - "solange, bis alle Fragen geklärt sind."

Was noch lange dauern kann, auch weil Norfolk Southern nach dem Gefühl vieler Anwohner Klartext bewusst verweigert. Bahn-Chef Alan Shaw sagt zwar: "Wir werden die Unglücksstelle in einer umweltbewussten Weise säubern, Anwohner, die betroffen sind durch die entgleisten Waggons, entschädigen und gemeinsam mit der Stadt erörtern, was es braucht, damit East Palestine sich erholt und wieder prosperiert."

Dem halten die Gouverneure von Ohio und dem Nachbar-Bundesstaat Pennsylvania, Mike DeWine (Republikaner) und Josh Shapiro (Demokraten) entgegen, dass die Firma schon bei den Chemikalien nicht transparent gewesen sei. Und nach dem Unglück habe man vor allem alles daran gesetzt, die Bahnlinie so schnell wie möglich wieder für den Verkehr zu öffnen.

Obwohl der durch Überwachungskameras entstandene Verdacht im Raum steht, dass fahrlässig vernachlässigte Brems-Technologie das Unglück am 3. Februar erst ausgelöst hat. An einer Straßenecke nahe den ausgebrannten Waggons steht dazu passend ein Schild mit dieser Aufschrift: "Profit geht über Menschen. Sie haben die Stadt vergiftet."

Geschätzt 3500 tote Fische

Die EPA hält dem entgegen, dass ihre Untersuchung von über 500 Wohnhäusern im engen Radius um die Unfallstelle keine giftigen Substanzen zutage gefördert habe. Gekontert wird dieser Aspekt mit der amtlich geschätzten Zahl von über 3500 toten Fischen, die in den Wasserläufen rund um den Unglücksort vermutet werden.

Umweltschützer wie Erik Olson kritisieren, dass die Schadensaufnahme nicht umfassend und nicht gründlich genug ausfalle. "Hier kam ein sehr giftiger Cocktail von Chemikalien zum Einsatz. Man muss tiefer graben, um die langfristigen Konsequenzen für East Palestine und die Region wirklich einschätzen zu können."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama