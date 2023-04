Katze im Urlaub Zuhause lassen – Sieben Tipps, wie es klappt

Berlin. Wer seine Katze im Urlaub alleine Zuhause lassen möchte, sollte einige Tipps beachten. So fühlt sich Ihr Haustier auch im Urlaub wohl.

Während sich Urlauber schon lange vor der nächsten Reise auf die Auszeit vom Alltag freuen, bedeutet der Urlaub für die geliebte Hauskatze gleichzeitig eine unangenehme Veränderung. Denn nur selten ist es möglich, die Katze mitzunehmen. Katzen sind Gewohnheitstiere, sodass eine Umstellung ihres gewöhnlichen Tagesablaufs oft viel Stress für das Tier bedeutet. Mit diesen Tipps gestalten Sie die Reisezeit für Ihre Katze so angenehm wie möglich.

1. Reisedauer an das Tier anpassen

Wie lange eine Katze alleine gelassen werden kann, hängt von ihrem Alter, Charakter und Gesundheitszustand ab. Jungtiere oder Katzen, die erst vor kurzem ihr Zuhause wechseln mussten, sollten wenn möglich gar nicht oder nur wenige Stunden allein gelassen werden. Zudem kommt es auf die Menschenbezogenheit des Tieres an. Laut der Online-Plattform "zooplus" gelten beispielsweise Europäische Hauskatzen oder Norwegische Waldkatzen als relativ unabhängig, während Siamkatzen oder Main Coons in der Regel sehr anhänglich sind. Je menschenbezogener ein Tier ist, desto kürzer sollten Sie es alleine lassen.

2. Katze sollte Betreuer vorher kennenlernen

Wer mehrere Tage verreist, sollte sich rechtzeitig um eine vertraute Person kümmern, die die Katze in der Urlaubszeit betreuen kann. Beide sollten sich schon vorher kennen und wenn möglich eine Bindung zueinander haben. Die Tierschutzorganisation Peta rät zudem: „Falls Sie länger verreisen möchten, fragen Sie am besten die betreuende Person, ob sie für die Zeit bei Ihnen einziehen kann, sodass Ihr Vierbeiner nicht allzu lange allein ist und auch nachts Gesellschaft hat“.

Eine Alternative zu Katzensittern sind Tierpensionen. Wer seine Katze dort unterbringen möchte, sollte die Pension vorher besuchen und sicher gehen, dass sich die Katze dort wohlfühlt. Viele Pensionen bieten die Möglichkeit an, die Lieblingsdecke oder das Lieblingsspielzeug des Tieres mitzubringen. So hat die Katze gleich etwas Vertrautes in der fremden Umgebung.

3. Gesundheitscheck für die Katze

Untersuchen Sie Ihre Katze vor dem Urlaub auf Verletzungen oder Anzeichen für Krankheiten, um sicherzugehen, dass das Tier gesund ist. Der Katzensitter sollte wissen, ob die Katze Medikamente einnehmen muss und über die Dosierung Bescheid wissen. Für Notfälle sollte die Nummer des Tierarztes hinterlegt werden.

4. Wohnung katzensicher machen

Überprüfen Sie vor dem Urlaub, ob Drähte, Schnüre oder Kabel in der Wohnung liegen, die Ihre Katze zum Spielen oder Kauen verleiten könnten. Verheddert sich die Katze darin, kann das sehr gefährlich werden – vor allem, wenn die Katze mehrere Stunden unbeaufsichtigt ist. Je nach Reisezeit sollten Sie sicherstellen, dass die Katze im Winter einen warmen Kuschelort und im Sommer einen kühlen Rückzugsort zur Verfügung hat.

Überprüfen Sie, ob alle Türen zu den Räumen geschlossen sind, in denen sich die Katze während des Urlaubs nicht aufhalten soll. Gleichzeitig ist es wichtig, dass das Haustier Zugang zu seinen Lieblingsplätzen hat – schläft die Katze beispielsweise gerne auf dem Bett, lassen Sie die Tür zum Schlafzimmer offen.

5. Keine Hektik verbreiten

Wenn Menschen gestresst sind, merken Katzen das schnell. Deshalb sollten Sie die Reise gut vorbereiten und nicht erst in letzter Sekunde packen. Koffer und Reisetaschen werden am besten schon mehrere Tage vor der Abreise hervorgeholt, damit sich die Katze daran gewöhnen kann. Nehmen Sie sich am Abreisetag genügend Zeit, um sich in Ruhe von Ihrer Katze zu verabschieden.

6. Routinen einhalten

Katzen lieben einen geregelten Tagesablauf. Peta rät deshalb dazu, dass der Katzensitter während des Urlaubs Routinen wie beispielsweise genaue Fütterungszeiten oder das tägliche Spielen einhält. Die Katzentoiletten muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Während Ihrer Abwesenheit sollte die Katzenfuttersorte auf keinen Fall wechseln, da dies das Tier zusätzlich stressen kann.

7. Telefonieren

Klingt erstmal ungewöhnlich, kann aber tatsächlich helfen: Laut Peta reagieren Katzen tatsächlich auf die Stimme ihres Bezugsmenschen – auch am Telefon – und fangen daraufhin an zu schnurren und sich am Telefon zu reiben. „Probieren Sie es einfach, und rufen Sie die Katzenbetreuung aus dem Urlaub an, um Ihrer Katze kurz Hallo zu sagen.“

