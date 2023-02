Wetter in NRW: Gewitter, Sturm und milde Temperaturen

Stürmische Böen und Regen bringt das Wetter in NRW in den kommenden Tagen.

Essen. Das Wetter in NRW ist ungemütlich. Temperaturen steigen bis zum Wochenende auf 10 Grad. Der Wind lässt nach, doch Regen bestimmt das Bild.

Der Februar in NRW startet mit milden Temperaturen. Bis zum Wochenende wird es sogar täglich noch etwas wärmer. Nur in den höchsten Lagen des Berglands fällt Schnee, der aber auch dort kaum liegen bleiben wird, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen. Ansonsten gibt es in den kommenden Tagen viel Regen.

Für Mittwoch sind an Nachmittag und -Abend sind in Teilen NRWs auch Gewitter möglich. "Ein Tief über Skandinavien führt milde Meeresluft nach NRW", sagt der DWD. Die Folge sind kräftige Windböen bis 70 Stundenkilometer Stärke. "Wo es Gewitter gibt, kann es auch zu Sturmböen bis 90 Stundenkilometer kommen", sagt DWD-Meteorologe Matthias Ohnheiser auf Anfrage.

Wetter in NRW: Noch 25 Zentimeter Schnee auf dem Kahlen Asten

Am Wahrscheinlichsten seien die Gewitter im Bereich zwischen Emsland, Münsterland, Ostwestfalen und Nordhessen. Auch am Nördlichen Niederrhein kann es im Laufe des Mittwochs zu kurzen Gewittern kommen, sagt Ohnheiser. Der Südosten NRWs indes bleibe von Sturm und Gewittern unberührt. Im Flachland steigen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad. Bodenfrost herrschte am Mittwochnachmittag laut DWD nurmehr ab etwa 700 Metern Höhe; am Kahlen Asten lagen am Mittwoch laut DWD noch 25 Zentimeter Schnee. Im Siegerland gar nur noch ein Zentimeter.

Am Donnerstag wird es NRW-weit meist stark bewölkt sein und regnerisch. Die Tagestemperatur steigt bis auf 8 Grad Celsius. Der Wind lässt nach, nur in Hochlagen könnte es noch starke bis stürmische Böen geben, sagt der DWD. In den Hochlagen vermische sich der Regen mit Schnee. Auch im Bergland würde es in der Nacht zu Freitag dann nicht kälter als etwa 1 Grad Celsius, heißt es beim DWD.

Bis zu 10 Grad Celsius am Samstag

Der Freitag bleibt vom Wetter her wechselhaft und stark bewölkt mit zeitweisem Regen. Die Temperaturen steigen an Rhein und Ruhr auf bis 10 Grad Celsius. Auch am Samstag sei mit bis zu 10 Grad am Tag zu rechnen - "sehr mild für Anfang Februar", sagt DWD-Meteorologe Matthias Ohnheiser.

Der Wettertrend für Düsseldorf deutet laut DWD auf wieder sinkende Temperaturen hin. Auch Minusgrade seien in der kommenden Woche im Flachland wieder möglich. (Red./ mit dpa)

