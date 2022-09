Wetter in NRW: Die Woche über bewölkt - Regen im Süden

Essen. Das Wetter in NRW ist bis zum Wochenende von Wolken geprägt. Die Sonne bleibt eine Seltenheit, dafür vereinzelt Dauerregen im Süden.

Der Teils heiße Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Das Wetter in NRW bleibt vorerst wechselhaft. Es ist flächendeckend bewölkt und gerade im südlichen Teil des Bundeslandes kommt es vermehrt zu Dauerregen.

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in NRW bleiben die Wolken der prominenteste Faktor am Himmel. Am Dienstag werden bis in den späten Abend hinein zunehmender Regen bis hin zu dauerhaften Niederschlägen im Süden erwartet. Im Norden ist es trockener. Bei Höchsttemperaturen von 22 bis 24 Grad Celsius am Tag und 10 bis 16 Grad in der Nacht zu Mittwoch, bleiben die Wolkefelder bestehen.

Wetter in NRW: Mittwoch etwas kühler und weiter bewölkt

Zwischen Dienstag und Mittwoch ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt weiter dicht bewölkt, die Sonne ist ein seltener Gast. Es wird ein wenig kühler und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Im Süden gibt es örtlich weiter Regen. Dazu schwacher Wind aus Nordwest.

Die restliche Woche bleibt ähnlich durchwachsen. Weiterhin stark bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 14 bis 19 Grad ein. Örtlich kann es zu Graupelgewittern kommen. In der Nacht zu Samstag rutschen die Temperaturen unter die 10-Grad-Marke. Sie liegen bei sechs bis neun Grad Celsius. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama