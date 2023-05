Berlin. Heftige Niederschläge, extremes Hochwasser: Ein Unwetter hat Teile Italiens unter Wasser gesetzt. 900 Menschen wurden evakuiert.

Land unter in Italien: Nach starkem Regen standen viele Ortschaften in den Marken und in der Emilia-Romagna am Dienstag unter Wasser. Vorsorglich wurden 900 Menschen evakuiert. Auch im benachbarten Kroatien herrscht nach anhaltend schlechtem Wetter der Ausnahmezustand.

Wochenlang litten weite Teile Südeuropas unter einer Dürre-Periode – nun erleben die Menschen das andere Extrem, heftigste Niederschläge. Die Regenfälle haben teils verheerende Folgen:

Steigende Pegelstände.

Überflutete Straßen.

Unterbrochene Bahnverbindungen.

Umgestürzte Bäume und Erdrutsche.

An einigen Orten fielen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Ein Tiefdruckgebiet, das sich über Italien bildete, führte zum Unwetter auch in Kroatien. In Österreich drohen ebenfalls schwere Schauer. Nach Angaben von Meteorologen ist in den nächsten Tagen keine Besserung in Sicht.

Besonders bedrohlich sieht es in der Stadt Cesena aus, wo der Fluss Savio über die Ufer getreten ist. Vielen Bürgern blieb nicht anders übrig, als in die oberen Etagen ihrer Häuser zu flüchten. Ähnliches droht in der Touristenstadt Rimini. Der Zugverkehr nach Ravenna wurde schon eingestellt.

Unwetter: Schulen geschlossen, Zugverkehr unterbrochen

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet über Evakuierungen und dass die Notaufnahme des Krankenhauses in Senigallia bei Ancona geräumt werden musste. Die italienische Feuerwehr berichtete über Rettungen von Autofahrern in Not. Menschen harrten auf Dächern aus, um bei Helikoptereinsätzen gerettet zu werden.

In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen teils zu Überschwemmungen gekommen, wie von der italienischen Feuerwehr zur Verfügung gestellte Luftbild zeigt Foto: dpa

In manchen Städten wurden sicherheitshalber die Schulen geschlossen. Wegen des starken Windes und der Gefahr von hohen Wellen haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

Zivilschutz ruft für Sizilien die höchste Warnstufe aus

Schon am Montag hatte der Zivilschutz eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben. Die Bewohner einiger Provinzen wurden aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden und möglichst von zuhause zu arbeiten.

Überschwemmungen und Erdrutsche gab es auch in der Provinz Pesaro Urbino in den Marken. Auf der Mittelmeerinsel Sizilien kam es in der Nacht zu Dienstag zu starkem Regen. In der Hauptstadt Palermo standen Straßen und einige Keller unter Wasser. Auch für Sizilien rief der Zivilschutz die (höchste) Warnstufe rot aus. (fmg)

