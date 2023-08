Dunkel Wolken über dem Tippelsberg in Bochum: Am Mittwochnachmittag und -abend zieht laut Deutschem Wetterdienst eine Gewitterfront über NRW (Archivbild).

Wettervorhersage Unwetter: Heftige Gewitterfront zieht am Nachmittag über NRW

Essen. Starkregen, Gewitter und Hagel – so lautet die Prognose für den Mittwochnachmittag in NRW. Auch in den kommenden Tagen regnet es weiter.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es in den nächsten Tagen regnerisch. Nach ersten Schauern am Vormittag komme es ab dem Mittwochnachmittag und -abend zu mitunter kräftigem Gewitter mit Starkregen und kleinerem Hagel, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Auch einzelne Tornados seien nicht auszuschließen. Der DWD hat daher eine Unwetterwarnung für Teile des Landes herausgegeben, insbesondere für den Süd-Osten und den Süd-Westen von NRW.

Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch bei 18 bis 22 Grad, in Hochlagen bei 14 bis 17 Grad. Hinzu komme mäßiger bis frischer Wind mit teilweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Und auch in anderen Teilen Deutschlands macht den Menschen das Wetter zu schaffen: In Wacken hat das Festival-Team am frühen Mittwochmorgen aufgrund der Wetterlage einen Einlass-Stopp verkündet. Besucherinnen und Besucher des Heavy-Metal-Festivals kommen nicht mehr auf das Gelände. Die „vernünftige Besucherkapazität“ sei angesichts des Wetters erreicht.

Regen und vereinzelte Gewitter auch am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag regnet es weiter – auch Gewitter seien vereinzelt nicht auszuschließen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 21 Grad und im Hochsauerland bei circa 15 Grad. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Wind mit lokal starken, teils stürmischen Böen, der jedoch nachmittags deutlich nachlasse.

Am Freitag kommt es laut Vorhersage ab dem Mittag örtlich zu Regen sowie einzelnen Gewittern. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 19 bis 22 Grad und in den höheren Lagen 15 bis 18 Grad. Dazu komme ein zuerst schwacher, dann im Tagesverlauf größtenteils mäßiger Wind, der sich bei Gewittern teilweise auch zu starken Böen steigern könne.

„Aus Sicht des Waldes ist jeder Tropfen, den wir bekommen, Gold wert“

Das regnerische Wetter tut den Wäldern dagegen gut. „Aus Sicht des Waldes ist jeder Tropfen, den wir bekommen, Gold wert“, sagt Michael Blaschke, der Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz in Münster. Es gebe großen Nachholbedarf. Unter anderem bekämen die Jungpflanzen auf den Brachflächen nun Wasser.

Denn der Borkenkäfer hat in den Wäldern kahle Flächen hinterlassen. In den vergangenen Jahren wurden auf diesen freien Flächen im großen Stil junge Bäume nachgepflanzt oder die Natur sorgte selbst für Nachwuchs. Für die Entwicklung der jungen Bäume sei der Regen daher gut, sagt Blaschke. „Denn die kommen mit ihren kleinen Wurzeln noch nicht so tief in die Erde.“ (mit dpa)

