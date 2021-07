Altena/Werdohl Die Hochwasserkatastrophe in NRW fordert immer mehr Todesopfer. Auch Feuerwehrmänner sind bei Rettungsaktionen ums Leben gekommen.

Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz fordert immer mehr Todesopfer. Am Mittwoch starben auch zwei Feuerwehrmänner bei Rettungseinsätzen in Altena und Werdohl.

Bei dem Versuch einen Mann in Altena nach dem Starkregen aus den Fluten zu retten, stürzte ein Feuerwehrmann am Mittwoch selbst ins Wasser. Der 46-Jährige wurde abgetrieben und konnte kurz darauf nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Im Ahrtal, nahe dem Ort Mayschoss, errichteten Feuerwehrleute eine Sperrwand aus Holz. Sie soll verhindern, dass das Hochwasser in den Ort läuft. Foto: Thomas Frey/dpa

In Esch, einem kleinen Ohr im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, haben sich die Straßen des Ortes in reißende Ströme verwandelt. Foto: Thomas Frey/dpa

In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Im Ort Beller (Kreis Ahrweiler) sichern Helfer des THW die Stützmauer einer Brücke der Autobahn 61. Die Stützmauer wurde von den Regenmassen unterspült und stürzte ein. Foto: Thomas Frey/dpa

Ein Anwohner betrachtet in Hagen die Schäden, die die Überflutung der Nahma angerichtet hat. Foto: Roberto Pfeil/dpa

In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Mit einem Bergepanzer versucht die Bundeswehr, die Schäden nach der Überflutung Hagens zu beseitigen. Das Flüsschen Nahma war am Mittwochabend über die Ufer getreten und hatte Teile der Stadt verwüstet. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Zweiter Feuerwehrmann kollabiert

In Werdohl kollabierte ebenfalls am Mittwoch ein Feuerwehrmann während eines Einsatzes im Bereich eines Kraftwerks. Der 52-Jährige sei trotz Wiederbelebungs- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte der Märkische Kreis mit. Die Polizei geht bisher von einem internistischen Notfall, wie einem Herzinfarkt aus.

Durch die Klimakrise werden extreme Wetterlagen immer häufiger. Unsere interaktive Karte zeigt, wie viele Starkregentage den Landkreisen in Zukunft drohen.

Der Deutsche Feuerwehrband (DFV) rief zum Gedenken an die beiden Toten die Feuerwehren in Deutschland dazu auf, ihre Einsatzfahrzeuge zwei Wochen lang mit Trauerfloren zu versehen. "In Gedanken sind wir bei ihren Familien und den Angehörigen der Feuerwehren", sagte DFV-Präsident Karl-Heinz Banse am Mittwoch.

(fmg/dpa)

