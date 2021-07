Unwetter in Deutschland: Zerstörte Häuser, reißende Flüsse

Die Wupper tritt in Wuppertal aus ihrem Flussbett. Teile der Innenstadt sind überflutet. Kurzzeitig drohte die Wuppertalsperre unkontrolliert überzulaufen, was zu noch höheren Pegelständen geführt hätte. Gegen vier Uhr morgens am Donnerstag meldete die Polizei eine "leichte Entwarnung" für die Flutgefahr in der Stadt.

Foto: Fabian Strauch/dpa