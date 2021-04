Unerlaubte Party - Betrunkene verletzen Polizisten schwer

Lünen. In Lünen haben mehrere Leute zusammen eine unerlaubte Party gefeiert. Als die Polizei einschritt, wurden sie handgreiflich.

Extrem aggressiv und beleidigend haben sich Gäste einer unerlaubten Party in Lünen gegenüber der Polizei gezeigt und einen Beamten bei einem Gerangel sogar schwer verletzt. Daraufhin wurden drei Männer im Alter von 31, 34 und 39 Jahren in den Gewahrsam gebracht, teilte die Polizei mit. Sie leitete Strafverfahren gegen sie ein.

Nachbarn hatten am Samstagabend die Feier in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation schnell. Mehrere Gäste aus unterschiedlichen Haushalten waren stark betrunken und trugen keine Masken. Sie pöbelten die Beamten an und missachteten bewusst den Mindestabstand, wie es hieß.

Drei Männer widersetzen sich der Polizei

Als die Party aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen wurden, widersetzten sich drei Männer aus Lünen massiv. Einer versuchte, einem Beamten den Schlagstock zu entreißen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde der Polizist schwer verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Zwei weitere Beamte erlitten leichte Verletzungen. (dpa)