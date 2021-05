Los Angeles. "Die wilden Siebziger"-Darsteller Danny Masterson muss wegen Vergewaltigung vor Gericht. Die Übersicht zeigt die Vorwürfe gegen ihn.

Drei Frauen soll der Schauspieler und bekennende Scientologe Danny Masterson ("Die wilden Siebziger") vergewaltigt haben. Am Freitag ließ eine Richterin in Los Angeles die Anklage gegen den 45-Jährigen zu - am 7. Juni wird die Anklage verlesen. Alle drei Zeuginnen seien glaubwürdig, außerdem reichten die Beweise aus, um Masterson vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, erklärte Richterin Charlaine Olmedo.

Die Zeuginnen werfen Danny Masterson vor, sie zwischen 2001 und 2003 vergewaltigt zu haben. Alle drei Frauen waren Mitglieder der Scientology-Sekte und gaben an, die mutmaßlichen Vergewaltigungen aus Angst vor Bestrafung durch die Scientology-Führungsebene nicht angezeigt zu haben.

Masterson bestreitet Vergewaltigungs-Vorwürfe

Masterson spielte ab 1998 an der Seite von Ashton Kutcher und Mila Kunis in der Serie "Die wilden Siebziger" mit und wurde dadurch bekannt. Schon 2017 waren Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Schauspieler öffentlich geworden. Daraufhin beendete Netflix die Zusammenarbeit mit Masterson, er sollte eine Rolle in der Serie "The Ranch" übernehmen.

Mehr Hollywood-News: Tom Cruise gibt Golden Globes zurück

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn weist Danny Masterson zurück. Sie gingen auf den Produzenten einer gegen Scientology gerichteten Dokumentation zurück, erklärte der Schauspieler schon 2017. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre im Gefängnis. Zurzeit befindet er sich gegen eine hohe Kaution auf freiem Fuß. (te/dpa)

Lesen Sie auch: Missbrauch mit 19: Lady Gaga war von Vergewaltiger schwanger

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama