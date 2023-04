Forscher lösen jahrelanges Rätsel um Tully-Monster-Fossil

Das Fossil des Tully-Monsters ist etwa 300 Millionen Jahre alt. Jahrelang rätselten Forscher, worum es sich bei dem Tierchen handelt.

Das Tully-Monster gab Forschern jahrzehntelang Rätsel auf.

gab Forschern jahrzehntelang Rätsel auf. Japanische Forscher haben herausgefunden, dass das Tully-Monster wirbellos war.

haben herausgefunden, dass das Tully-Monster wirbellos war. Um was für ein wirbelloses Tier es sich bei dem Tully Monster handelte, ist bis heute ungeklärt.

Das sogenannte Tully-Monster gab Forschern jahrzehntelang Rätsel auf. Das Tier lebte vor etwa 300 Millionen Jahren und ist unter Paläontologen vor allem wegen seiner seltsamen Anatomie bekannt. Es ist im Schnitt 15 Zentimeter lang, hat eine Schwanzflosse, einen spindelförmigen Körper und Augen auf zwei langen, dünnen Fortsätzen, die nach links und rechts vom Körper abragen.

Eine seltsame Erscheinung, die Forscherinnen und Forscher jahrzehntelang rätseln ließ, ob es sich bei dem Tierchen um ein wirbelloses Lebewesen oder ein Wirbeltier handelte. War es also ein Fisch oder ein Wurm oder etwas ganz anderes? Seit den ersten Fossilfunden, die man schon in den 1950er Jahren in den USA entdeckte, suchen Forscher nach Antworten.

Der Aufbau des Tully-Monsters gab Forschern jahrelang Rätsel auf. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tully-Monster: Rätsel der Paläontologie gelöst

Die will ein japanisches Forscherteam jetzt gefunden haben. Für ihre Studie wurden 153 Fossilien mit Hilfe eines 3D-Laserscanners und Röntenuntersuchung inspiziert. Im Fachmagazin "Palaeontology" veröffentlichten die Forscher das Ergebnis: Das Tierchen war wirbellos.

Ungelöst ist allerdings weiterhin die Frage, was für eine Art von wirbellosem Tier das Tully-Monster war. Möglich wäre, dass es sich um eine Art Wurm oder Schnecke handelte. Denkbar wäre aber auch eine fischähnliche Art, wie das Lanzettfischchen. Die Forscher erhoffen sich von weiteren Untersuchungen des Tully-Monsters mehr Erkenntnisse, über die Vielfältigkeit des einstigen Lebens auf der Erde. (lro)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama