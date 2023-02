In der Türkei, aber auch in Syrien hat es am Montag mehrere Erdbeben gegeben. Die Zahl der Toten steigt in beiden Ländern rapide an.

Drei Erdbeben haben die südliche Türkei und das nordöstliche Syrien erschüttert

Das Epizentrum befindet sich nahe der türkischen Grenzstadt Gaziantep

Die Zahl der Todesopfer steigt dramatisch an

Zahlreiche Gebäude stürzen ein, das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar

Die Türkei zieht landesweit Rettungsteams zusammen

Erdbeben-News von Montag, 6. Februar:

Menschen auf Zypern berichten vor Erschütterung

14.24 Uhr: Die Erdbeben in der Türkei waren noch Hunderte Kilometer weiter zu vernehmen. „Wir haben es stark gespürt“, sagte eine Einwohnerin der Hauptstadt Nikosia. Das Beben der Stärke 7,5 wurde als ein Erdstoß länger als eine Minute gespürt, berichteten Medien übereinstimmend. Zypern liegt rund 300 Kilometer südwestlich vom Epizentrum der Katastrophe in der Türkei entfernt.

Bereits in der Nacht hatte ein erster schwerer Erdstoß in der Türkei die Menschen auf Zypern aus dem Schlaf gerissen. Informationen über nennenswerte Schäden lagen aber nicht vor, wie der staatliche Rundfunk berichtete.

Mittlerweile 1800 Tote, mehr als 7000 Menschen verletzt

14.20 Uhr: Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Zahl der Todesopfer auf etwa 1800 gestiegen. In der Türkei seien 1014 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutzdienst Afad am Montagmittag mit. Mehr als 7000 Menschen seien verletzt worden. Bei den Erschütterungen stürzten allein in der Südosttürkei Tausende Gebäude ein. Auf Videos aus mehreren Städten in dem Gebiet waren teilweise völlig zerstörte Straßenzüge zu sehen.

In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 780. Das teilten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Rettungsorganisation Weißhelme mit. In dem Bürgerkriegsland seien bei der Katastrophe mehr als 2200 Menschen verletzt worden.

Türkei sucht Hilfe bei NATO-Staaten

14.01 Uhr: Die Türkei bittet ihre Nato-Partner um Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Nach einer von der Bündniszentrale in Brüssel veröffentlichen Aufstellung braucht sie medizinische Nothilfeteams, notfallmedizinische Ausrüstung sowie Such- und Rettungsteams, die auch unter schweren Bedingungen arbeiten können. Konkret werden zudem drei für extreme Wetterbedingungen geeignete Feldkrankenhäuser und Personal für deren Einrichtung genannt.

Menschen und Rettungskräfte bergen eine Person auf einer Bahre aus einem eingestürzten Gebäude in Adana. Foto: Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits am Vormittag mitgeteilt, Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren. Er selbst sei in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlut Cavusoglu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: „Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben.“

Soforthilfe für die Türkei: Welthungerhilfe verspricht 100.000 Euro

13.51 Uhr: Die Welthungerhilfe stellt in einem ersten Schritt 100.000 Euro Soforthilfe für die Opfer des Erdbebens bereit. Die Beben haben viele Häuser, Straßen und die Infrastruktur in der Türkei und in Syrien beschädigt, einer Region, in der Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben. Insbesondere in Nordwestsyrien soll jetzt geholfen werden. Dort sind 4,1 Millionen der 4,5 Millionen Einwohner auf Hilfe angewiesen: Viele hungern, es fehlen Trinkwasser, Strom und Heizmaterial. Aktuell herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, in vielen Regionen liegt Schnee. Hier plant die Welthungerhilfe, die Erdbebenopfer mit den lebensnotwendigen Hilfsgütern zu unterstützen

Zahl der Todesopfer steigt weiter

13.31 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist auf etwa 1500 gestiegen. In Syrien meldeten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Rettungsorganisation Weißhelme am Montag insgesamt 590 Tote. Mehr als 1600 Menschen wurden verletzt. Angesichts vieler Verschütteter werde die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen, teilten die Weißhelme mit. Die Türkei meldete bislang 912 Tote und mehr als 5300 Verletzte.

Experten warnen bei Rettungsarbeiten vor Eis und Schnee

12.40 Uhr: Eis und Schnee könnten die Rettungsarbeiten im Katastrophengebiet in den kommenden Tagen deutlich erschweren. Wetterexperten warnen bereits vor bis zu 20 Zentimetern Neuschnee.

Zahl der Todesopfer steigt auf über 1400

12.26 Uhr: Bei der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind mindestens 1400 Menschen ums Leben gekommen. Tausende wurden verletzt.

In der Türkei wurden bis zum späten Montagvormittag laut Präsident Recep Tayyip Erdogan mindestens 912 Opfer gezählt. Mehr als 5300 Menschen seien verletzt worden.

In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 460 Tote. Rund 1600 Menschen seien verletzt, berichteten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh und die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gebieten des Landes arbeitet.

Drittes Erdbeben erschüttert die Region

12.21 Uhr: Nach dem nächtlichen Beben mit bereits mehr als 1200 bestätigten Todesopfern hat sich im Südosten der Türkei ein weiteres, drittes schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 7,5 habe sich um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Montag mit. Das Beben in der Nacht hatte demnach eine Stärke von 7,8 gehabt, es folgten Dutzende Nachbeben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan twitterte, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen". Auch interessant: Jagd auf Erdogan-Kritiker: Türkei setzt Kopfgelder aus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama