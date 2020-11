Ab Mitte Mai gelten in Spanien Lockerungen – auch auf beliebten Urlaubszielen wie Mallorca oder Teneriffa. Was heißt das für den Sommerurlaub?

Berlin. Seit 24. Oktober gehören die Kanaren nicht mehr zu den Corona-Risikogebieten. Viele Vorzüge machen sie zu einem beliebten Reiseziel.

Entspannungsurlaub oder Abenteuer-Trip? Während der Pandemie müssen Reisebegeisterte größtenteils auf ihre geliebten Tapetenwechsel verzichten: Je höher die Infektionszahlen steigen, desto mehr Städte, Inseln und Länder werden auch zu Risikogebieten erklärt. Die Kanaren gehören mittlerweile nicht mehr zu den riskanten Gebieten – und sind seither als Reiseziel beliebter denn je.

Am 2. September waren die Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt worden – am 24. Oktober hat das RKI die Einstufung der Kanaren als Corona-Risikogebiet aufgehoben. Seither ist die Anzahl der Flugangebote wieder massiv gestiegen – und so auch die Nachfrage: Schließlich ist Einreise aus Deutschland wieder uneingeschränkt und ohne vorherigen Corona-Test möglich.

Kanaren und Corona: Viele Inseln machen das Reiseziel attraktiv

Wer entschließt auf die Kanaren zu reisen, hat eine breite Auswahl. Denn zu der spanischen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas gehören acht Inseln: El Hierro, La Palma, La Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und La Graciosa.

Ein weiterer Grund, der das Urlaubsziel in Zeiten des deutschen Lockdowns besonders attraktiv macht: Bewohner und Touristen können sich auf den Inseln noch immer frei bewegen. Auf den Kanaren wurde keine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Eine Maskenpflicht gilt dennoch, und zwar auch im Freien. Nimmt man allerdings Platz, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Beim Sport muss ebenfalls keine Maske getragen werden.

Da die Kanaren nicht mehr als riskantes Reiseziel eingestuft werden und auch vonseiten des Auswärtigen Amtes keine Reisewarnung mehr gilt, fällt für Deutsche Rückreisende auch die Test- und Quarantänepflicht weg.

Im Gegensatz zu der Inselgruppe hat es im Rest Spaniens keine positiven Entwicklungen gegeben – das Land zählt noch immer zu den Risikogebieten. Deshalb wird Urlaubern bei der Einreise nach Deutschland dennoch empfohlen, sich möglichst einem Corona-Test zu unterziehen. Lesen Sie auch: Corona-Maßnahmen in Spanien: Proteste und Straßenschlachten

Kanarische Inseln: Ab 14. November besteht bei Einreise eine Testpflicht

Mittlerweile sind allerdings auch auf den kanarischen Inseln Vorsichtsmaßnahmen verhängt worden, wie das Auswärtige Amt mitteilte: Ab dem 14. November gilt bei der Einreise eine Corona-Testpflicht. Alle Touristen, die mindestens sechs Jahre alt sind und Unterkunft in einem touristischen Beherbergungsbetrieb, wie einem Hotel, Ferienhaus oder einer Ferienwohnung suchen, müssen an der Rezeption ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen.

Der Test muss den vollständigen Namen der getesteten Person, den Namen des Labors, Datum und Uhrzeit des Tests angeben. Der Test darf nicht länger als 72 Stunden zurückliegen und das Ergebnis muss in Papierform oder auf dem Smartphone vorliegen. Akzeptiert werden sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests.

Die Untersuchung kann sowohl im Herkunftsland als auch unmittelbar nach der Einreise auf den Kanaren durchgeführt werden. Falls nach der Einreise ein positiver Test vorliegt, muss eine 14-tägige Quarantäne in einer von den kanarischen Behörden speziell bereitgestellten Unterkunft verbracht werden.

Lesen Sie auch: Corona: Drogeriemarktkette dm verkauft Antikörpertest

Corona-Maßnahmen: Spanisches Innenministerium setzt QR-Code und App durch

Reisende brauchen für ihren Trip auf die Kanaren einen QR-Code, den sie nach dem Ausfüllen des Formulars im „Spain Travel Health Portal“ automatisiert zugeschickt bekommen. Der QR-Code muss bei der Einreise vorgezeigt werden. Registrieren ist frühestens 48 Stunden vor der geplanten Einreise möglich. Bei der Einreise sind außerdem weitere Gesundheitskontrollen wie Temperaturmessungen möglich.

Darüber hinaus müssen Touristen während ihres Aufenthalts die spanische Corona-App „Radar Covid“ installieren und aktivieren. Diese sollte frühestens 15 Tage nach der Urlaubsrückkehr deaktiviert werden.

