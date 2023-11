Seit dem Jahr 1816 ist der Totensonntag ein wichtiger Gedenktag für die Deutschen und die Schweizer. Alles, was Sie sonst noch darüber wissen müssen, finden Sie in diesem Video.

Totensonntag Totensonntag in NRW: Diese Regeln gelten am stillen Feiertag

Essen. Am 26. November ist Totensonntag, ein stiller Gedenktag. In NRW gelten an dem Feiertag besondere Regeln. Hier gibt‘s alle Infos zum Totensonntag.

Nach Allerheiligen, Allerseelen und dem Volkstrauertag folgt jetzt der letzte Feiertag im November: der Totensonntag. 2023 fällt der „stille Gedenktag“ auf den Sonntag, 26. November. An diesem Tag gelten bestimmte Regeln. Doch woher kommt der Totensonntag und warum feiern wir ihn? Und welche Regeln gelten an dem Tag in NRW? Hier gibt‘s alle Infos im Überblick.

Was ist der Totensonntag und warum feiern wir den Tag in NRW?

Der Totensonntag ist ein kirchlicher Feiertag. Er fällt jedes Jahr auf ein Datum zwischen dem 20. und 26. November. In diesem Jahr ist es der 26. November. Der Totensonntag kennzeichnet immer den letzten Sonntag des zu Ende gehenden Kirchenjahres. Das neue Kirchenjahr startet dann jeweils eine Woche später am ersten Adventssonntag im Dezember.

Die evangelische Kirche nutzt den Totensonntag, um an dem Tag Menschen zu gedenken, die im Jahr zuvor verstorben sind. Daher sprechen viele Christen lieber von einem „Ewigkeitssonntag“ in Gedenken an die Auferstehung und das ewige Leben. Beim Totensonntag handelt es sich um einen stillen Gedenktag.

Welche Regeln gelten am Totensonntag in NRW?

Zwar handelt es sich beim Totensonntag nicht um einen gesetzlichen Feiertag, bestimmte Regeln gelten an dem Sonntag trotzdem. Welche Regeln in welchem Bundesland vorgesehen sind, legen die Bundesländer in den jeweiligen Feiertagsgesetzen fest. Das sind die Regeln in Nordrhein-Westfalen:

Am Totensonntag in NRW sind folgende Veranstaltung in der Zeit zwischen 5 und 18 Uhr verboten: Märkte und gewerbliche Ausstellungen, sportliche Veranstaltungen, Zirkusveranstaltungen und Volksfeste.

Auch die Öffnung von Spielhallen, Wettannahmestellen und Spielbanken ist untersagt.

Außerdem müssen Freizeitanlagen zwischen 5 und 18 Uhr geschlossen bleiben, soweit dort tänzerische und artistische Darbietungen angeboten werden.

Musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb sind ebenfalls zwischen 5 und 18 Uhr nicht gestattet.

Darf man am Totensonntag in NRW Sport machen?

Größere Sportveranstaltungen in NRW am Totensonntag sind während der „Hauptzeit des Gottesdienstes“ (zwischen 6 und 11 Uhr) verboten. Doch das heißt nicht, dass Sport treiben am Sonntag vor dem ersten Advent komplett untersagt ist in NRW. Das Joggen im Wald, auf der Straße oder durch die Stadt sowie Fahrrad fahren sind selbstverständlich weiterhin erlaubt an dem stillen Feiertag. Und auch die Fitnessstudios dürfen laut Gesetz normal öffnen.

Große Sportveranstaltungen wie beispielsweise Pferderennen und auch Fußballspiele sind jedoch in der Zeit bis 18 Uhr verboten.

Haben Weihnachtsmärkte am Totensonntag in NRW geöffnet?

Da es am Totensonntag in der Zeit zwischen 5 und 18 Uhr in NRW verboten ist, gewerbliche Ausstellungen und Märkte zu veranstalten, haben auch die Weihnachtsmärkte in der Zeit nicht geöffnet. Jedoch öffnen manche Weihnachtsmärkte am Totensonntag ab 18 Uhr, andere wiederum bleiben an dem Tag ganz zu.

