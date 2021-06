Prag/Breclav. Bei schweren Unwettern mit einem Tornado sind im Süden Tschechiens mehrere Menschen gestorben und bis zu 200 Menschen verletzt worden.

In Tschechien hat ein Tornado für Verwüstung und sogar Todesopfer gesorgt

Es gibt Dutzende Verletzte, auch Kinder sind unter den Opfern

Ein Meteorologe erklärte, der Tornado vom Donnerstag sei der stärkste der tschechischen Geschichte

Schwere Unwetter und ein Tornado haben am Donnerstag im südöstlichen Tschechien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie Michaela Bothová, die Sprecherin der regionalen Rettungsdienste, mitteilte habe es dabei auch Tote gegeben: "Wir können leider bestätigen, dass es Todesopfer gab, aber wir sind nicht in der Lage, ihre genaue Zahl mitzuteilen". Für Schätzungen sei es zu früh, denn immer noch seien Menschen unter den Trümmern eingestürzter Häuser eingeschlossen.

Nach Schätzungen der regionalen Rettungsdienste liege die Zahl der Toten wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Anders sieht es bei den Verletzungen aus, die Bothová schätzt ihre Zahl "auf 100 bis 150, von Kindern bis hin zu Senioren".

Der Direktor des Krankenhauses in der Stadt Hodonín sagte dem Fernsehsender ČT 24, dass ein Patient im Krankenhaus gestorben sei. Insgesamt würden im Krankenhaus bis zu 200 Verletzte behandelt. Das Krankenhaus in der Stadt Břeclav hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Verletzte aufgenommen. Österreichische Medien berichteten von fünf Verletzen, offiziell bestätigt sind diese nicht.

Die Kirche im Dorf Hrušky wurde durch den Tornado ebenso zerstört wie die umliegenden Häuser. Foto: Radek Mica / AFP

Tschechien: Stärkster Tornado in der Geschichte des Landes

Ein Meteorologe erklärte ČT 24, der Tornado vom Donnerstag sei der stärkste der tschechischen Geschichte gewesen, seine Intensität habe die Kategorie F3 bis F4 erreicht, mit Windgeschwindigkeiten bis zu 322 Stundenkilometer.

Wie der Fernsehsender ČT 24 am Donnerstagabend berichtete, seien in mehreren Dörfern Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zerstört, Bäume umgestürzt und Autos umhergeschleudert worden. Mehrere Busse seien bei dem Unwetter in Südmähren umgestürzt.

No ty vole pic.twitter.com/yVHJtU3ZgG — Nedakoňský vidlák (@nedavidlak) June 24, 2021

Unwetter in Tschechien: 100.000 Menschen ohne Strom

In den betroffenen Gebieten waren die Notrufleitungen am Donnerstagabend überlastet. In den Verwaltungsbezirken Břeclav und Hodonín fielen nach Berichten in den sozialen Medien Hagelkörner von der Größe von Tennisbällen. Am Schloss Valtice, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, entstand Millionenschaden. An dem Barockbau aus dem 17. Jahrhundert barsten zahlreiche Fensterscheiben. Lesen Sie auch: Katastrophe in den USA: Hochhaus in Miami eingestürzt

Das Unwetter in Tschechien brachte auch Hagelstürme mit sich. Mancherorts fielen Hagelkörner mit der Größe von Tennisbällen vom Himmel. Foto: ä·lek V·clav/CTK/dpa

Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Břeclav führt, war nicht befahrbar, weil eine Hochspannungsleitung auf die Fahrbahn gestürzt war. Wie die österreichische Zeitung "Der Standard" berichtet, waren zeitweise mehr als 100.000 Menschen ohne Elektrizität. Die Regierung in Prag versetzte Kräfte der Armee für einen möglichen Hilfseinsatz in Bereitschaft, aus Österreich waren zwei Rettungshubschrauber auf dem Weg. Auch die benachbarte Slowakei bot Hilfe an. Regierungschef Andrej Babiš ließ mitteilen, dass er wegen des Wetters nicht aus Brüssel zurückkehren könne, wo er an einem EU-Gipfel teilnimmt.

