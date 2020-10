Tödliche Messerattacke in Dresden: Islamismus-Verdacht

Dresden. Der tödliche Messerangriff in Dresden auf zwei Touristen aus NRW hat vermutlich einen islamistischen Hintergrund. Eines der Opfer kam ums Leben.

Nach der Festnahme eines syrischen Tatverdächtigen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu der Messerattacke auf zwei Touristen aus NRW in Dresden übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat am 4. Oktober, die einer der angegriffenen Männer nicht überlebte, einen radikal-islamistischen Hintergrund hatte, wie ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Karlsruhe sagte.

Der 20-Jährige war am Dienstagabend in Dresden festgenommen worden. Der Beschuldigte sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler nach eigenen Angaben „im Zuge der Spurenauswertung“. Die Ergebnisse begründeten den Tatverdacht.

DNA-Spuren an der Tatwaffe sollen zu Täter geführt haben

Nach einem Bericht des „Bild“-Zeitung soll es sich dabei um DNA-Spuren handeln. Sie befanden sich demnach an dem als Tatwaffe verwendeten Messer, das nach dem Verbrechen vom 4. Oktober von der Polizei am Tatort in der Innenstadt nahe von Sehenswürdigkeiten wie der Frauenkirche und dem Grünen Gewölbe gefunden wurde. Die DNA des Verdächtigen war demnach bereits in den Polizei-Datenbanken gespeichert.

Bei der Attacke auf zwei Touristen war ein 55-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Ein 53-Jähriger überlebte mit schweren Verletzungen. Die beiden Männer kamen aus Nordrhein-Westfalen und besuchten gemeinsam Dresden. Passanten hatten sie gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein, um das Verbrechen aufzuklären. (dpa/afp)