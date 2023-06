Die Küstenwachen Kanadas und der USA haben am Dienstag weiter fieberhaft nach einem verschollenen Mini-U-Boot gesucht, das am Sonntagmorgen zu einem Tauchgang zum Wrack der "Titanic" gestartet war. An Bord des Tauchboots befinden sich fünf Menschen, darunter der britische Milliardär Hamish Harding sowie der prominente pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen Sohn. Die Suche ist ein Wettlauf gegen die Zeit - das U-Boot hatte bei seinem Aufbruch Sauerstoff für etwa vier Tage.

Ein Spezialschiff soll bei der Suche nach dem nahe der Titanic verschollenen U-Boot "Titan" helfen. Was das Schiff besonders macht.

Seit Sonntag wird das U-Boot "Titan" der Betreiberfirma OceanGate vermisst. Insgesamt vier Touristen und ein Crewmitglied waren zu einer Expedition zur Titanic aufgebrochen. Das 1912 gesunkene Schiffswrack liegt in rund 3800 Metern Tiefe – etwa 600 Kilometer von Neufundland (Kanada) entfernt. Nach etwa einer Stunde und 45 Minuten nach Beginn der Expedition riss der Kontakt zum Mutterschiff Polar Prince ab. Seither suchen Rettungskräfte auf Hochtouren im Meer nach der "Titan" – bisher ohne Erfolg.

Titanic-Expedition: Spezialschiff soll verschollenes U-Boot finden – so ist es ausgestattet

Viel Zeit haben die Einsatzkräfte nicht mehr. Der Sauerstoff im U-Boot soll im Laufe des Donnerstags ausgehen. In der Nacht zu Donnerstag soll ein Spezialschiff eingetroffen sein und seither die Suche unterstützen. Das Spezialschiff mit Namen "Atalante" des Meeresforschungsinstituts Ifremer – das für den Einsatz von einer anderen Mission umgeleitet wird – ist mit dem für große Tiefen geeigneten Tauchroboter "Victor 6000" ausgestattet.

"Victor 6000" ist der Name eines Roboters. Dieser wird von der "Atalante" aus über eine bis zu acht Kilometer lange Schnur ferngesteuert. Das Besondere am Schiff: Es wird als "Flaggschiff für Unterwassereinsätze" bezeichnet. Denn der moderne Roboter kann in einer Tiefe von bis zu 6000 Metern arbeiten – bis zum Wrack der Titanic kommt er also mühelos. Ausgestattet mit Kameras und Scheinwerfern liefert der Roboter Bilder an die "Atalante" Laut "ifremer.fr" könne man damit aus einer Entfernung von 20 bis 30 Metern zu sehen.

Name Titanic Standort Rund 600 Kilometer vor Neufundland (Kanada) Baubeginn 31. März 1909 Gewicht 52.310 Tonnen Länge 269 Meter Unglück April 1912 Entdeckt 1 September 1985

US-Küstenwache verstärkt Einsatzkräfte: Einheiten sind Über- und Unterwasser im Einsatz

Der Roboter "Victor 6000" ist außerdem mit einem Sonar-Gerät ausgestattet, "das eine metallische Masse aufspüren kann" sowie mit Metallarmen, die es ihm ermöglichen, Objekte zu manipulieren, erklärte Ifremer-Direktor Olivier Lefort gegenüber "France Info". Einen Haken gibt es aber: Der Roboter könnte – sofern er es findet – das U-Boot nicht allein hochziehen. Leford gibt zu bedenken: "Wenn es ein Hochziehen vom Grund aus geben sollte, bräuchte man mindestens zwei Schiffe." In diesem Fall hofft er auf die Hilfe der Amerikaner.

Diese verstärken angesichts des sich schließenden Zeitfensters für die Rettung der fünf Insassen des vermissten Tauchboots Titan die Einsatzkräfte. Derzeit sind fünf Einheiten an der Wasseroberfläche im Einsatz. Laut der US-Küstenwache sollten mittlerweile fünf zusätzliche Einheiten dazugestoßen sein. Auch die Anzahl der ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuge sollte erhöht werden. Aktuell sind rund um die Titanic zwei der Fahrzeuge im Einsatz. Der Koordinator der US-Küstenwache – Jamie Frederick – zeigt sich weiter zuversichtlich.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Die Titanic galt bei seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack der Titanic liegt nun in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe dem Heck der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Titan-U-Boot des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Tauchboot wird allerdings seit Montag, 19. Juni, vermisst. Es ist in der Nähe des Schiffswracks verschwunden. Foto: Google/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Insgesamt fünf Menschen befinden sich an Bord des Tauchbootes. Die Sauerstoff-Vorräte reichen nur für etwa 96 Stunden. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des vermissten Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise liegen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Unter den wohlhabenden Touristen ist auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An Bord des Bootes befindet sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack gilt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trägt. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An der Rettungsaktion sind mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Retter, die in der Nähe des Wracks der Titanic nach dem Tauchboot suchen, hätten im Suchgebiet "Unterwassergeräusche" wahrgenommen, teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Unternehmer und Forscher berichten über Titanic-Expedition – einer überlebte nur knapp

Frederick deutlich: "Dies ist ein Such- und Rettungseinsatz – zu 100 Prozent." Weniger Hoffnung macht sich Arthur Loibl – 2021 war er selbst auf Titanic-Expedition. "Ich hoffe, dass sie rauskommen. Aber ich glaube nicht wirklich daran." Zu seiner Titanic-Expedition sagt er: "Ich merke jetzt, was ich für ein Glück hatte." Im Gespräch berichtet er über die anstrengenden Gegebenheiten an Bord – und das Gefühl, als er unmittelbar vor der Titanic steht. Ebenfalls schon die Titanic mit eigenen Augen sehen konnte Michael Guillen.

Im Unterschied zu Loibl war es für Guillen allerdings ein Albtraum. Der US-Forscher überlebte die Titanic-Expedition im Jahr 2000 nur knapp. Am Titanic-Wrack ereignete sich ein schwerer Unfall – anlässlich der jüngsten Katastrophe sprach er am Mittwoch im britischen Sender Sky News über sein Erlebnis. Doch nicht nur die Worte von Forscher und Touristen lassen aufhorchen. Auch die Berichte eines ehemaligen Mitarbeiters der Betreiberfirma OceanGate regen zum Nachdenken an.

Titanic-Tauchboot: Experten geben Prognose

Der Ex-Mitarbeiter machte erschreckende Sicherheitsmängel an den U-Booten öffentlich – offenbar soll "OceanGate" an mehr als einer Stelle Geld gespart haben. Viele Einordnungen und Meinungen – aber nur wenig Zeit. Der Sauerstoff im U-Boot Titan soll Experten zufolge gegen Donnerstagmittag erschöpft sein. Schon vorher kann der Mangel jedoch zu Kopfschmerzen oder Ohnmacht führen. (mit dpa/afp)

