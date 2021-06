Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen vergeblich, den Brand in einem Tierheim im unterfränkischen Münnerstadt zu löschen.

Feuer Tierheim-Brand in Bayern - mehr als 60 Tiere sterben

Bad Kissingen. Bei einem Brand in einem Tierheim in Unterfranken sind viele Tiere gestorben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei einem schweren Brand in einem Tierheim im unterfränkischen Münnerstadt sind mehr als 60 Tiere gestorben. Die meisten von ihnen sind nach Polizeiangaben Katzen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, erhielt die Polizei laut eigener Angaben gegen 20:20 Uhr am Mittwochabend einen Notruf, in dem eine Anruferin "hörbar geschockt" schilderte, dass das Tierheim in Flammen stehe.

Feuerwehr konnte Zerstörung des Tierheims nicht verhindern

Die eingetroffene Feuerwehr konnten ein "nahezu vollständiges Abbrennen" des Tierheims nicht verhindern, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Mitteilung. Noch während die Einsatzkräfte versuchten, das Tierheim zu löschen, sei der Dachstuhl eingestürzt.

Mehr als 60 Katzen und drei Hunde sind laut Polizei Unterfranken ums Leben gekommen, Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt. Die Kripo Schweinfurt hat mit Ermittlungen zum Brand begonnen. (te/dpa)

