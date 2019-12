Al Pacino (l-r), Martin Scorsese und Robert De Niro bei der Premiere von "The Irishman" in London.

Los Angeles Bei den Critics' Choice Awards im Januar könnte Martin Scorsese mit seinem Mafiaepos "The Irishman" abräumen.

"The Irishman" mit vielen Nominierungen

Das Mafia-Epos "The Irishman" von US-Regisseur Martin Scorsese geht als Favorit in die Verleihung der Critics' Choice Awards. Die Netflix-Produktion holte 14 Nominierungen, darunter als bester Film, für Regie, für Hauptdarsteller Robert De Niro und Nebendarsteller Joe Pesci und Al Pacino, wie die Preisverleiher am Sonntag in Los Angeles bekanntgaben.

Zwölf Gewinnchancen hat Quentin Tarantinos "Once Upon a Time… in Hollywood", gefolgt von "Little Women" mit neun Nominierungen. Mehrere Nennungen erhielten auch die Filme "1917", "Marriage Story", "Jojo Rabbit", "Joker" und "Parasite".

Vorletztes Mal hatte der Film "Aus dem Nichts" des Hamburger Regisseurs Fatih Akin im Januar 2018 den Preis in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" gewonnen. Diesmal ist keine deutsche Produktion unter den Nominierten. Um die Auslands-Trophäe konkurrieren unter anderem Spanien mit "Leid und Herrlichkeit" und Südkorea mit dem gesellschaftskritischen Thriller "Parasite".

Die Critics' Choice Awards werden am 12. Januar in Los Angeles zum 25. Mal vergeben. Ausgewählt werden sie von über 400 Mitglieder des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada.