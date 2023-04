Thailand Teile Asiens haben mit für April ungewöhnlich hohen Temperaturen zu kämpfen. Die zuständigen Behörden empfehlen, zu Hause zu bleiben.

Die Menschen in Bangkok und anderen Gebieten Thailands wurden von den örtlichen Behörden gewarnt, wegen extremer Hitze nicht in Freie zu gehen. In der Hauptstadt wurden am vergangenen Samstag Temperaturen von 42 Grad Celsius gemessen.

Der nationale Wetterdienst teilte mit, dass die gefühlte Temperatur in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit einen Rekordwert von 54 Grad Celsius auf der südlichen Ferieninsel Phuket erreicht hat. Die Menschen sollten bis nächste Woche mit extrem hohen Temperaturen und plötzlichen Sommerstürmen rechnen.

Der deutsche Wetterdienst DWD spricht bereits ab einer "gefühlten Temperatur" von 32 Grad einer "starken Wärmebelastung". Bei einer gefühlten Temperatur von circa 36 Grad eine hitzebedingte Sterblichkeit einsetzen, vor allem bei älteren Menschen. (oli)

