Berlin. Tanken kann den Urlaub teuer machen. Wer mit dem Auto durch Italien fährt, sollte besonders aufpassen: Es gibt eine zusätzliche Gebühr.

Italien ist zumindest vom Süden Deutschlands gut mit dem Auto erreichbar. Aber auch wer den Flieger in den Italienurlaub nimmt, bucht sich gerne ein Mietauto, um den Stiefel zu bereisen. Früher oder später werden Urlauberinnen und Urlauber ihr Auto auch betanken müssen.

Mit über 21.000 Tankstellen ist Italien laut Statista unangefochtener Spitzenreiter bei der Tankstellendichte. In Deutschland gibt es rund 7000 Tankstellen weniger. Eine Tankstelle zu finden, dürfte also nicht schwer sein. Doch stattdessen lauert ein anderer Fallstrick.

Urlaub in Italien: Beim Tanken ist Service noch üblich

In Italien ist es üblich, dass die Zapfsäulen in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilt werden, denn es gibt häufig einen Tankservice. Die entsprechenden Zapfsäulen sind mit „Servito“, also „bedient“ gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu gibt es Säulen, an denen „Fai da te“, auf deutsch: „Mache es selbst“, angeschrieben ist.

Die unterschiedlichen Preise für den Liter Benzin müssen beide an der Tankstelle ausgeschrieben werden. Doch Urlauber, die nur flüchtig auf die Preistafel schauen, orientieren sich gern am billigsten Preis für Benzin oder Diesel. Beim Bezahlen dann die unangenehme Überraschung: Hilft der Tankwart beim Befüllen des Wagens, kann dies für den Service laut ADAC häufig gut 20 Cent mehr je Liter kosten. Als Beispiel: Bei einem Tank von 50 Litern Fassungsvermögen ist das ein Aufpreis von 10 Euro durch den „Servito“-Service.

Und Vorsicht: Es kann sogar sein, dass man den höheren Preis bezahlen muss, wenn man selbst getankt hat, wie der Automobilclub warnt. Und zwar, wenn man eine Zapfsäule nutzt, an der der Zuschlag angeschrieben ist. Hier lohnt es sich also vorher einen gründlichen Blick zu riskieren, wenn man eine Tankstelle anfährt.

Deutsch Italienisch Diesel Gasolio Super (95) Senza Piombo 95 Super Plus (98) Senza Piombo 98, Benzina verde plus Autogas (LPG) GPL Erdgas (CNG) Metano

Tankstelle mit Automaten: Karte vor dem Tanken in den Automaten schieben

Urlauber sollten daher genau prüfen, welcher Spritpreis an der jeweiligen Zapfsäule angeschlagen ist. Wer eine mögliche Gebühr grundsätzlich vermeiden möchte, sucht sich bestenfalls direkt Tankstellen heraus, die über Tankautomaten verfügt. Diese haben auch meist 24 Stunden lang geöffnet („aperto 24 ore“).

Hier ist hilfreich zu wissen: Gut zu wissen: Bereits vor dem Tankvorgang muss die Karte in den Automaten geschoben werden, damit Kraftstoff verfügbar wird. Im Anschluss an den Tankvorgang wird der entsprechende Betrag abgebucht und der Automat druckt eine Quittung. (bef)

