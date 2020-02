Miami. Super Bowl in Miami: Mit Jennifer Lopez und Shakira bestritten erstmals zwei Latina-Superstars die Halbzeit-Show des NFL-Finalspiels.

Jennifer Lopez und Shakira: Angriff auf Trump bei Superbowl

Jennifer Lopez und Shakira bestritten die Halftime-Show des Super Bowl LIV

Sie performten ihre größten Hits von „Waka Waka“ bis „Let’s Get Loud“

Dabei wurde es auch politisch: Viele interpretierten einen Teil der Show als offensiven Angriff gegen Donald Trumps Politik

Erst zeigte Lopez die Fahne Puerto Ricos, dann sang sie „Born In The USA“, während Kinder offenbar eingesperrt waren – wie an der Grenze Mexikos tatsächlich der Fall

Feurig, spärlich bekleidet, mit wild wackelnden Hintern und Hüften haben Latina-Superstars Jennifer Lopez und Shakira in der Halftime-Show beim Super Bowl LIV vielen Millionen Fans Spaß gemacht.

Mit treibende Dancebeats, großen Tanz-Ensembles und viel lateinamerikanisches Flair begeisterten die 50-jährige Lopez und die 43-jährige Kolumbianerin Shakira in der Halbzeitpause des 54. NFL-Meisterschaftsspiels im Hard Rock Stadium in Miami.

Jennifer Lopez und Shakira beim Super Bowl: Politisches Statement

Lopez sang unter anderem ihre Klassiker „Jenny From the Block“, „Waiting for Tonight“ und „Let’s Get Loud“. Teile ihrer Songs sangen Lopez und Shakira auch auf Spanisch. Die lateinamerikanischen Stars J Balvin und Bad Bunny hatten in der Show kurze Auftritte, auch Lopez’ Tochter Emme Maribel Muñiz durfte ans Mikrofon.

Jennifer Lopez bei der Super-Bowl-Halftime-Show in Miama. Foto: Kevin C. Cox / AFP

Jennifer Lopez, Pop-Superstar aus dem New Yorker Stadtteil Bronx und Tochter puerto-ricanischer Eltern, lieferte sogar ein politisches Statement während der Show: Sie trug bei ihrem Auftritt kurz einen Kunstpelz-Mantel, der von außen die Flagge der USA zeigte. Als sie ihn öffnete, war innen die Flagge Puerto Ricos zu sehen.

Die Karibikinsel ist ein sehr armes Außengebiet der USA, und immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Vereinigten Staaten und Präsident Donald Trump mehr Hilfen für Puerto Rico bereitstellen sollten.

Jennifer Lopez kommt aus Puerto Rico und machte beim Super Bowl ein politisches Statement, ihre Tochter (links) singt. Foto: ELSA / AFP

Auch die Bildsprache war offenbar durchaus politisch: Kinder mit lateinamerikanischen Wurzeln saßen in beleuchteten Behältern, während Shakira und „JLo“ „Born In The USA“ und „Let’s Get Loud“ sangen – viele sahen darin eine Kritik an den an der Grenze zu Mexiko eingesperrten Familien, für die Trump heftig in der Kritik steht.

Shakira feiert beim Super Bowl Geburtstag

Shakira, die am Tag des Super Bowl – die Kansas City Chiefs besiegten dei San Francisco 49ers – ihren 43. Geburtstag feierte, stimmte in leuchtend rotem hautengem Kleid Hits wie „Wherever, Whenever“ und „Hips Don’t Lie“ an. Sie wurde unter anderem von Popsänger J Balvin begleitet.

Kolumbianerin Shakira eröffnete die Halbzeit-Show beim Super Bowl. Foto: Maddie Meyer / AFP

Es war für beide Künstlerinnen der erste Auftritt beim wichtigsten American-Football-Spiel des Jahres – und es war das erste Mal, dass die Halbzeit-Show des US-Megaevents von zwei Stars lateinamerikanischer Abstammung bestritten wurde. Viele Bewohner von Miami, wo das Finale ausgerichtet wurde, sind lateinamerikanischer Abstammung.

Die Halbzeit-Show zum Super Bowl zählt zu den größten Show-Auftritten des Jahres, oft gibt es vorher lange Spekulationen um die Stars des jeweiligen Finales. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Madonna, Beyoncé, Coldplay und Lady Gaga auf der Bühne.

Im vorigen Jahr hatten unter anderen Rihanna und Jay-Z das Angebot eines Auftritts aus Protest abgelehnt – Hintergrund war eine Kontroverse um politische Äußerungen des Footballspielers Colin Kapernick, bei der es auch um Rassismusvorwürfe ging. Der schließlich dargebotene Auftritt der Poprocker von Maroon 5 wurde von vielen Zuschauern als uninspiriert wahrgenommen. (dpa/fmg)