Suezkanal: Containerschiff „Ever Given“ freigeschleppt

Kairo. Fast eine Woche blockierte das Containerschiff den Suezkanal, nun schwimmt die „Ever Given“ wieder: Der Frachter wurde freigelegt.

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff „Ever Given“ schwimmt wieder. Der Frachter der Reederei Evergreen, der die wichtige Wasserstraße tagelang blockiert hatte, sei freigelegt worden und werde derzeit gesichert. Das teilte das Schifffahrtsunternehmen Inchcape Shipping Services mit.

Das 400 Meter lange Schiff sei am frühen Montagmorgen um 4.30 Uhr (Ortszeit) wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden. Wann die „Ever Given“, die in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal unterwegs war, ihre Fahrt fortsetzen kann, war nach der Erfolgsmeldung allerdings unklar.

Das Schiff eines japanischen Eigentümers war bei der Durchfahrt des Kanals mit zwei Lotsen an Bord am vergangenen Dienstag während eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Seitdem blockierte es die Durchfahrt. Es bildete sich ein Megastau: Der zuständigen ägyptischen Behörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt, darunter 25 Öltanker.

Suezkanal: Der Schiffsstau kann sich langsam auflösen

Hilfs- und Bergungsteams hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das am Ufer liegende Schiff zurück in die Fahrrinne zu drücken. Im Morgengrauen versuchten laut Kanalbehörde zehn Schlepper aus vier Richtungen, den gewaltigen Frachter zu bewegen.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiterhin erfolglos bleiben sollten.

Das Containerschiff „Ever Given“ war im Suezkanal tagelang festgesetzt und blockierte die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Foto: dpa

Dem Bergungsteam dürfte es geholfen haben, dass die Flut in der Nacht zu Montag höher ausfiel als normalerweise. Das Schiffsradar Vesselfinder zeigte die „Ever Given“ kurz darauf als „unterwegs“ an. Wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann? Noch unklar.

Doch die Erleichterung bei allen Betroffenen ist groß. Nach der Erfolgsmeldung kursierten im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal. „Das Boot schwimmt“, sagt ein Mann an Bord eines Schiffs und streckt seinen Daumen nach oben. Auf einem der Videos ist immer wieder der Ausspruch „Alhamdulillah“ (Gott sei Dank) zu hören.

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzeste Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. 2020 durchfuhren nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Durch die tagelange Blockade gingen dem Kanal täglich Einnahmen von rund 13 bis 14 Millionen Dollar verloren. (joe/dpa)