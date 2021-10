Sucheinsatz nach Schreien - war es eine Eule?

Leverkusen. Schreie in der Nacht haben in Leverkusen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau schien in Not. Doch es gab schließlich eine andere Vermutung.

Nachdem ein Anwohner draußen Schreie einer Frau zu hören glaubte, hat es in der Nacht zu Freitag einen großen Sucheinsatz in Leverkusen gegeben. Ein Mensch in Not wurde aber nicht gefunden.

Die Polizei vermutet, dass es eine Eule gewesen sein könnte, berichteten am Freitag „Radio Leverkusen“ und der „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein

Wie die Polizei am Freitagmorgen bestätigte, suchten mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach der vermeintlichen Frau in Not - erfolglos.

Zum Schichtwechsel kam am frühen Morgen dann eine Kollegin auf die Wache, die in der Gegend wohnt, mit dem Hund draußen war - und die Rufe auch gehört hatte. Sie ging allerdings davon aus, dass es sich um ein Tier - womöglich eine Eule - gehandelt habe. Eine Eule fanden die Beamten allerdings auch nicht. (dpa)

