Hamburg Elbegebiet und nordfriesische Küste müssen in der Nacht mit einer Sturmflut rechnen. Tiefer gelegene Gebiete sollen verlassen werden.

Für das Hamburger Elbegebiet und die nordfriesische Küste wird für die Nacht zu Dienstag vor einer weiteren Sturmflut gewarnt. In Hamburg werde der Hochwasserscheitel gegen 2.12 Uhr am Pegel St. Pauli voraussichtlich auf eine Höhe von 3,38 bis 3,88 Metern über Normalhöhennull steigen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montagabend mit. Das entspreche 1,25 Meter bis 1,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. „Verlassen Sie tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten!“, hieß es.

An der nordfriesischen Küste wird der Pegelstand in der Nacht zu Dienstag voraussichtlich auf 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. An der ostfriesischen Küste und im Wesergebiet wird das Hochwasser demnach etwa einen Meter höher als das mittlere Hochwasser stehen.

Erst vor einer Woche hatte eine Sturmflut an der Nordseeküste sowie in Elbe und Weser viel Wasser an Land gedrückt. In Hamburg standen dabei der Fischmarkt und die Große Elbstraße komplett unter Wasser. (pcl/dpa)

