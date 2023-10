Eine Frau schaut in Eckernförde auf die aufgewühlte See am Ostseestrand. Wegen eines Sturmtiefs sind an der Ostseeküste die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden

Berlin An der Ostseeküste droht eine schwere Sturmflut, das Wasser steigt. Die Behörden waren eindringlich – die Entwicklung im Liveblog.

An der Ostsee droht in den nächsten Stunden eine schwere Sturmflut

In Mecklenburg-Vorpommern darf der Schulunterricht ausfallen

An der Ostseeküste sind die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreicht

In Schleswig-Holstein droht die schlimmste Sturmflut seit 100 Jahren. Das Wasser soll 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, an der Flensburger Förde sogar bis zu zwei Meter. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist betroffen. Am Freitagnachmittag soll ein erster Höhepunkt erreicht werden. Doch auch danach gibt es an der Ostsee noch keine Entwarnung. Die Entwicklungen live im Blog.

Sturmflut an der Ostsee am 20. Oktober: Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern darf ausfallen

14.11 Uhr: Wegen des Sturms konnten die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern selbst entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden soll. Das hat das Bildungsministerium am Freitag entschieden.

THW sieht sich für Sturmflut gewappnet

14.06 Uhr: Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich auf zahlreiche Einsätze wegen der schweren Sturmflut an der Ostseeküste vor. „Wir beobachten die Lage und stehen bereit, mit unseren vielfältigen Möglichkeiten während und nach der Sturmflut Hilfe zu leisten“, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner am Freitag. Erste Maßnahmen seien angelaufen, Sandsäcke befüllt und verbaut worden.

Die THW-Kräfte seien auch darauf eingestellt, im Ernstfall Deiche, Stege oder Schutzwände errichten zu müssen. Das THW verfüge über eine Reihe von Einsatzeinheiten mit speziellen Kompetenzen zur Bekämpfung von Hochwasser, Überschwemmungen und Überflutungen.

Mit Hilfe von leistungsstarken Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 15 000 Litern pro Minute könne das THW Wasser abpumpen und in unkritische Bereiche ableiten. Für den Transport eingeschlossener Personen und Tiere oder zur Bergung von Sachwerten stünden Pontonfähren und schnelle Einsatzboote bereit.

30 000 Sandsäcke im Kreis Schleswig-Flensburg verteilt

13.30 Uhr: Im Kreis Schleswig-Flensburg sind mit Blick auf die schwere Sturmflut an der Ostsee mehrere Tausend Sandsäcke vorbereitet und verteilt worden. Insgesamt wurden bisher rund 30 000 Sandsäcke an betroffene Ämter und Gemeinden herausgegeben, weitere 40 000 stehen bei Bedarf zur Verteilung bereit, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg am Freitag mit. Der Kreis habe zudem ein Lagezentrum in der Kreisverwaltung gebildet. Das Team dort arbeite seit dem Morgen als Ansprechstelle für alle freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama