Sturm in NRW: Das sind die Folgen der orkanartigen Windböen

Düsseldorf. Das Sturmtief „Klaus“ hat in NRW für viele Rettungseinsätze gesorgt. Für Samstag wird ein weiteres Sturmtief mit orkanartigen Böen erwartet.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 Stundenkilometer fegte Sturmtief „Klaus“ am Donnerstag über Deutschland hinweg. In Nordrhein-Westfalen erreichte der Sturm laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern.

Allzu groß waren die Sturmschäden am Donnerstag zwar nicht. Besonders in Nordrhein-Westfalen gab es aber zahlreiche witterungsbedingte Einsätze für Polizei und Feuerwehr, oft wegen umgestürzter Bäume oder lose gewordener Gebäudeteile. Trotzdem gab es einige besondere Einsätze in der Region.

Sturmtief Klaus in NRW: Drei Verletzte durch Sturmschäden

In Essen hat ein herabfallender Dachziegel am Gänsemarkt in der Innenstadt die Scheibe eines Autos durchschlagen und einen Insassen vermutlich schwer am Kopf verletzt. Der stark blutende Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Witten ist ein Bauzaun an der Frontseite des Rathaus-Südflügels umgestürzt und traf eine 86-jährige Frau. Sie erlitt nur leichte Blessuren. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Bei Bielefeld hat ein vermutlich aufgrund von Sturmschäden umgestürzter Baum eine Straße blockiert. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto unter den Baum geraten, weil er das Hindernis zu spät gesehen habe. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Sturm in NRW: Kirchturm-Kreuz droht auf Straße zu stürzen

In Düsseldorf waren die Feuerwehrleute in einer Kirche im Einsatz. Das Kreuz auf der Kirchturmspitze drohte wegen des Sturmtiefs „Klaus“ auf die Straße zu stürzen. Foto: Marcel Kusch / dpa

Vermutlich infolge des Sturms drohte in der Düsseldorfer Innenstadt, an der Schulstraße, ein Kreuz von einem 42 Meter hohen Kirchturm zu stürzen. Höhenretter der Feuerwehr waren rund drei Stunden im Einsatz, teilte die Feuerwehr Düsseldorf auf Anfrage mit.

„Die Kollegen konnten das Kreuz im Inneren der Kirche erst einmal sichern“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion. Die Umgebung der Kirche blieb aber weiter gesperrt.

Sturmtief in NRW: Viele Einsätze durch umgestürzte Bäume

Die Feuerwehren in der Region hatten vor allem mit umgestürzten Bäumen zu tun, die von Straßen geräumt werden mussten. In Bochum musste auf der Königsallee ein kompletter Baum abgetragen werden. Die Straße war bis in die Abendstunden für den Autoverkehr stadteinwärts gesperrt.

Auch die Feuerwehren in Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Dinslaken und Kleve meldeten vor allem Einsätze wegen kleinerer und größerer umgestürzter Bäume.

Wetter in NRW: Weiteres Sturmtief mit Regen erwartet

Am Donnerstag erreichte das Sturmtief seinen vorläufigen Höhepunkt. In der Nacht zum Freitag sei man wieder in einer abschwächenden Phase, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Tagsüber ziehe der Wind zwar wieder an, allerdings nicht so stark wie am Donnerstag.

Für Samstag erwarten die Wetterexperten dann ein neues Sturmtief. Dann könnte es wieder in Richtung Sturmböen, teils in Richtung orkanartige Böen gehen. (mit dpa)