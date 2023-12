Angesichts anhaltender Regenfälle und gesättigter Böden bleibt die Hochwassergefahr in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen hoch - wie beispielsweise in Minden.

Newsblog Hochwasser in NRW: Lage angespannt – neuer Regen in Sicht

Essen. Wegen des Dauerregens und gesättigter Böden bleibt die Hochwassergefahr in vielen Teilen von NRW weiter hoch. So sind die Aussichten

Hochwasser in NRW: Die Pegelstände an Rhein und Ruhr bleiben konstant hoch - aber mit sinkender Tendenz.

Am Dienstagmorgen melden die Städte und Feuerwehren an der Ruhr: Leichte Hochwasser-Entspannung ist in Sicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt dagegen schon vor Tiefdruckeinfluss und damit weiterem Regen am kommenden Wochenende – die Aussichten im Newsblog.

Hochwasser in NRW: Das ist die aktuelle Lage

8.55 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Freitag in Nordrhein-Westfalen wieder mehr Regen. Innerhalb von 24 Stunden könnten es 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter sein, sagte DWD-Meteorologe Nils Damke am Mittwoch in Essen. „Die genauen Mengen sind aber noch unsicher.“ Zuvor am Mittwoch und Donnerstag werde es eine kurze Wetterberuhigung geben mit jeweils bis zu fünf Litern Regen. Am Samstag könnten dann weitere 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter hinzukommen. Für Sonntag rechnet der Experte dann nur noch mit einzelnen Schauern. Auch für den Neujahrstag geht Damke von wechselhaftem und regnerischem Wetter aus.

8.51 Uhr: Die Einsatzkräfte in Mülheim bleiben weiter vorsichtig. Inzwischen steige das Wasser nicht weiter, aber „2ir wissen nicht, was noch nachkommt“, sagt der Mülheimer Einsatzleiter Dirk Habes. Drei Mal am Tag kontrollieren Feuerwehr und Ordnungsamt kritische Punkte in der Stadt. So ist die aktuelle Hochwasser-Lage in Mülheim.

Hochwasser in NRW: In Bochum-Dahlhausen trotzen die Menschen den Wassermassen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW: Das ist die aktuelle Lage am zweiten Weihnachtsfeiertag

19.36 Uhr: In Duisburg-Homberg ist bei einer Kontrolle am Dienstagmittag am Fuß des Deiches eine Sickerstelle aufgefallen, durch die Wasser gekommen ist. „Das ist nicht dramatisch, aber wir haben den Deich für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt, damit nicht die ganzen Schaulustigen vorbeikommen“, erklärt Silke Kersken, Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. So ist die Lage in Duisburg.

17.51 Uhr: Der Dauerregen hat die Bürger und Einsatzkräfte in Dinslaken über die Feiertage auf Trab gehalten. Am ersten Weihnachtsfeiertag beschädigte das Wasser einen Teil des alten Emscherdeichs, am zweiten Feiertag liefen zahlreiche Keller voll – vor allem in Eppinghoven und Hiesfeld.

Hochwasser in NRW: Weitere Niederschläge kündigen sich an

17.43 Uhr: Der Regen hat aufgehört, die Ruhr bei Bochum steigt nicht mehr und die vor allem am Heiligend Abend bedrohlich Lage für die Anrainer hat sich beruhigt. Vorerst. Denn die Wetteraussichten verheißen weitere Niederschläge und womöglich einen neuerlich steigenden Ruhr-Pegel. Weshalb die Botschaft aus dem Krisenstab der Stadt Bochum auch lautet: „Wir haben immer noch eine Gefahrenlage.“

17.28 Uhr: „Blauer Himmel, kein Tropfen Regen“, am Dienstagvormittag entfährt Doris Gerke ein Stoßseufzer, als sie zum Himmel blickt. Ein sorgenvolles Weihnachtswochenende liegt hinter der Mintarderin und ihren Nachbarn, deren Häuser beim Sommerhochwasser 2021 überschwemmt und stark beschädigt worden waren. Unablässig verfolgten die Betroffenen im tiefsten Süden von Mülheim den zurückliegenden Tagen die Pegelstände von Ruhr und Alpenbach, der direkt vor ihren Häusern verläuft. Mit Sandsäcken versuchten sie, sich zu schützen. An Schlaf war kaum zu denken, zu groß war die Angst vor den Wassermassen.

16.00 Uhr: Unser Reporter Thomas Mader hat mit Nils Damke, Meteorologe beim Deutschen Wetterdient (DWD) in Essen, über die Aussichten gesprochen. Damke sagt: „Ein Zwischenhoch sorgt dafür, dass das Wetter sich beruhigt“, aber Schauer würden bis zum Wochenende auf ohnehin gesättigte Böden treffen. Die Hochwasserpegel werden darum nur leicht fallen, „die Hochwasserlage bleibt angespannt“.

11.26 Uhr: Der Dauerregen legt in NRW eine kurze Pause ein, ganz trocken bleibt es aber nicht. Und zum Wochenende nehmen Schauer und Gewitter wieder zu. Die Hochwasserlage an den Flüssen im Land könne sich dadurch allenfalls geringfügig entspannen, sagte Meteorologe Nils Damke vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag in Essen.

In Essen entspannt sich die Hochwasserlage

10.20 Uhr: „Der Pegel bleibt konstant, Tendenz sinkend“, meldet Mirko Schütz, Einsatzleiter bei der Mülheimer Feuerwehr am Dienstagmorgen. Gleichwohl sagt Schütz: „Die Lage bleibt angespannt, denn wir wissen nicht, was noch an Zuflüssen durch den Regen kommt, der am ersten Weihnachtstag gefallen ist.“ Voraussichtlich werde der Pegel daher eher noch eine Zeit lang stagnieren, bevor er sinkt, so der Einsatzleiter.

9.15 Uhr: Am zweiten Weihnachtstag regnet es in Essen nicht mehr, die Hochwasserlage entspannt sich laut Feuerwehrsprecher Christian Schmücker etwas. Der Pegel sei leicht gesunken und stehe aktuell bei 5,90 Meter. Die Kontrollfahrten zu den gefährdeten Punkten seien wieder aufgenommen worden, aber diese seien derzeit nicht stärker betroffen als bisher.

Die Hochwasser-Situation vor Ort

