Hochwasser in NRW: In Essen hat die Ruhr erste Bereich überschwemmt.

Newsblog Hochwasser in NRW nach Dauerregen: So ist die aktuelle Lage

Essen. Die Pegelstände in NRW steigen durch den Dauerregen immer weiter an. So ist die aktuelle Hochwasser-Lage am Weihnachtswochenende.

Hochwasser in NRW: Durch den Dauerregen der vergangenen Tage steigen die Pegel immer weiter an.

So ist die Ruhr in NRW an einigen Orten bereits über die Ufer getreten.

Hochwasser in NRW: So ist die aktuelle Lage.

18.42 Uhr: „Amtliche Unwetterwarnung mit ergiebigem Dauerregen“ - so lautet die aktuellste Warnmeldung der App Nina. Diese gilt von Sonntag (Heiligabend) 6 bis Montag 18 Uhr. Betroffen davon ist auch der Oberlauf der Ruhr.

Hochwasser in NRW: Auch in Witten ist die Ruhr über die Ufer getreten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

18.31 Uhr: Der Oberhausener Krisenstab erwartet - so war zumindest am Nachmittag der Stand - offiziell den Scheitelpunkt des Hochwassers im Ruhrbogen frühestens morgen Nachmittag an Heiligabend. Der Einsatz zur Sicherung des Deiches an der Ruhr wird wohl voraussichtlich bis Sonntagmorgen dauern. So ist die Lage vor Ort.

18.17 Uhr: Bei fast sechs Metern liegt der Pegelstand der Ruhr bei Bochum. Warnstufe zwei (mittleres Hochwasser) ist hier bereits ausgerufen. Richtig kritisch allerdings wird es ab 6,50 Metern. Anwohnerinnen und Anwohner in Bochum bereiten sich auf den Ernstnfall vor.

Hochwasser in NRW: Pegelstände der Hönne steigen

18.02 Uhr: Der Pegelstand der Hönne in Menden steigt immer weiter an. Der Krisenstab bereitet sich auf Evakuierungen vor. „Das läuft alles im Hintergrund ab und es gibt jetzt auch noch keinen konkreten Grund zur Sorge. Wir wollen aber auf alle Szenarien vorbereitet sein“, sagt Ordnungsamts-Chefin Manuela Schmidt. Hier gibt es alle Informationen zur Hochwasser-Situation in Menden.

Hochwasser in NRW: In Essen ist die Ruhr über die Ufer getreten. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

17.45 Uhr: In Arnsberg spitzt sich die Lage zu. So wurde in Oeventrop die Brücke über die Ruhr komplett gesperrt. Um 17 Uhr lag der Pegelstand in Oeventrop bei 2,70 Metern und damit um fünf Zentimeter über dem Pegelstand von 16 Uhr. Die zweite Warnstufe (mittleres Hochwasser) liegt an diesem Messpunkt bei 3,30 Metern. So ist die Hochwasser-Lage aktuell in Arnsberg.

17.35 Uhr: Im Hochsauerlandkreis spitzt sich die Lage dramatisch zu, rund um Medebach herrscht Hochwasseralarm. In Oberschledorn sind sieben Häuser von den Wassermassen eingeschlossen. In einem der Häuser sollen sich noch Menschen befinden. Hier gibt es alle Informationen zur Lage.

17.22 Uhr: Die Pegel steigen auch am Samstagnachmittag weiter an. In mehreren Landesteilen bereiten sich die Behörden auf Hochwasser vor. So waren in Oberhausen bis zum Mittag mehr als 300 Kräfte im Einsatz. Sie sicherten einen aufgeweichten Deich. Lesen Sie hier: Hochwasser-Welle: Oberhausen sichert Deich mit Sandsäcken und die Fotos zum Einsatz in Oberhausen

Hochwasser in Oberhausen: Einsatzkräfte sichern einen Deich. Foto: Ralf Rottmann / Oberhausen

Hochwasser in NRW: So haben wir ursprünglich berichtet

Das Sturmtief „Zoltan“ fegt auch am Samstag weiter mit Regen und Wind über NRW hinweg. Für weite Teile NRWs gilt auch am Wochenende eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Meteorologen warnen wegen des anhaltenden Dauerregens vor Hochwasser in Bächen und Flüssen sowie vor Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen.

Laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hatten am Samstag 42 Pegel die erste Warnschwelle überschritten, bei 16 Messpunkten wurde Stufe 2 erreicht. Die dritte und höchste Warnstufe erreichte am Tag vor Heiligabend kein Pegel in NRW. Die höchste Hochwasser-Warnschwelle weist auf die Gefahr hin, dass bebaute Gebiete in einem größeren Umfang überflutet werden könnten.

In Oberhausen macht ein aufgeweichter Deich Sorgen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat Feuerwehrleute aus Mönchengladbach, dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld nach Oberhausen geschickt. Bis zum Mittag waren mehr als 300 Kräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Einsatz. Vorsorglich wurde der Bereich mit Sandsäcken gesichert. Gefahr für die Anwohner bestand nach Angaben der Feuerwehr aber nicht. Auch in Ostwestfalen an der Weser oder im Münsterland an der Ems haben die Behörden die hohen Pegelstände im Blick.

Lesen Sie hier:Talsperren in NRW: So hoch sind die aktuellen Füllstände

Hochwassergefahr in NRW steigt: So berichten unsere Lokalredaktionen

Die Pegel in NRW steigen - wie hier am Deich in Oberhausen. Foto: Feuerwehr Mülheim

Unwetter in NRW: So ist die Wetterprognose für das Wochenende

Währenddessen gilt noch bis Sonntag für Teile des Landes eine amtliche Unwetterwarnung des DWD. Die Meteorologen warnen wegen des anhaltenden Dauerregens vor Hochwasser in Bächen und Flüssen sowie vor Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen. Bis Heiligabend könnten 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter Regen fallen.

Während am Rhein die Lage in Köln und Düsseldorf wie vorhergesagt relativ entspannt blieb, mussten in Westfalen die Rettungskräfte eingreifen. In einem Vorort von Münster rettete die Feuerwehr am Samstag eine Frau aus ihrem Auto, das in den überfluteten Bereich der Werse, einen Zufluss der Ems, geraten war.

Im Ruhrgebiet machte auf einer Strecke der Dauerregen der Bahn zu schaffen. In Herdecke wurden Gleise der Strecke zwischen Dortmund und Hagen unterspült. Busse brachten die Kunden an ihr Ziel. Lesen Sie hier: So wird das Wetter an Weihnachten.

Sturm in NRW: Mehrere Weihnachtsmärkte wurden Donnerstag abgesagt

In vielen Städten in NRW sorgte das Sturmtief für temporäre Schließungen der Weihnachtsmärkte. Unter anderem in Duisburg, Bottrop, Moers und Essen blieben die Weihnachtsmärkte am Donnerstag komplett dicht. Auch der Cranger Weihnachtszauber wurde wegen starkem Regen und Sturmböen vorzeitig geschlossen. Auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt probierten sie es zunächst noch, zogen aber um 17 Uhr auch die Reißleine. In Oberhausen wurde der City-Weihnachtsmarkt geschlossen, am Centro öffnete die überwiegende Zahl der Hütten. Auch der Dortmunder Westfalenpark blieb am Freitag geschlossen.

Reisende wurden am Donnerstagabend in Willebadessen aus einem Regionalzug gebracht, auf den ein Baum wegen des Sturms gestürzt war. Foto: Christian Müller / dpa

Sturm in NRW: Starke Sturmböen in den Städten

Seit Donnerstag tobt „Zoltan“ über NRW und sorgte in vielen Städten für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Umgestürzte Bäume und Äste, vollgelaufene Keller oder herabgefallene Dachziegel - vielerorts war die Feuerwehr im Dauereinsatz. So fiel in Ennepetal ein mehr als zehn Meter hoher Baum auf eine über die Fahrbahn gespannte Straßenbeleuchtung. In Rees am Niederrhein verlor eine 19-Jährige durch eine Sturmböe die Kontrolle über ihr Auto. Der VW kam von der Straße ab und musste aus einem Altrhein-Arm geborgen werden.

Im Kreis Kleve wurden ein Feuerwehrmann schwer verletzt. Er wurde von einem Auto angefahren, als er einen Ast von einer Straße ziehen wollte. In Düsseldorf stürzte laut Feuerwehr ein Baum auf die Landstraße. Ein Auto mit zwei Personen prallte vor den Baum, wobei sich eine Person leicht verletzte. In Gladbeck stürzte ein Baum auf eine Kirche.

Nach Sturmtief „Zoltan“: Wetterdienst prüft Verdacht auf Tornado in Köln

In Köln berichten Anwohner in einem Teil des Stadtteils Poll von einer Windhose. Sie habe innerhalb von Minuten eine Schneise der Verwüstung gezogen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk hätten Straßen mit Bulldozern freiräumen müssen, berichtete der WDR. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prüft, ob es in einem Stadtteil von Köln einen Tornado gegeben hat. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Dabei handelte es sich um den Stadtteil Poll im Süden Kölns. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen, die Wetterseite „Tornadoliste.de“ stufte die Geschehnisse zunächst als „Verdacht“ ein.

In Bochum stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Foto: Michael Hatwig / Bochum

Umgestürzte Bäume behinderten Bahnverkehr in NRW

Auch im Bahnverkehr kam es zu wetterbedingten Einschränkungen - teilweise fielen Züge aus oder sie fuhren mit erheblichen Verspätungen. Die Bahn informiert auf zuginfo.nrw über aktuelle Störungen. Die Übersicht über den Fernverkehr, finden Sie auf bahn.de.

Einsatzkräfte der Feuerwehr zersägen einen durch den Sturm „Zoltan“ auf die Straße gefallenen Baum. Foto: David Poggemann / dpa

