Stromausfall: Westnetz schaltet Strom stückweise wieder an

Ein Brand in einer Umspannstation in Neunkirchen-Seelscheid hatte einen massiven Stromausfall zur Folge. Im Rhein-Sieg-Kreis waren Zehntausende betroffen.

Neunkirchen-Seelscheid. Nach dem Brand einer Umspann-Anlage in Neunkirchen-Seelscheid waren 41.000 Menschen ohne Strom – die Hälfte war erst am Abend wieder am Netz.

Fast ein kompletter Tag Stromausfall: Ein folgenschwerer Brand in einer Umspannstation hat seit Freitagabend zu einem massiven Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises geführt. Die Westnetz GmbH teilte am Samstagmorgen mit, dass in der Spitze bis zu 41.000 Menschen in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth ohne Strom waren. In einigen Haushalten fiel deshalb auch die Heizung aus.

Umspannanlage stark beschädigt – Reparatur dauerte

Weil die Umspannanlage in Neunkirchen-Seelscheid stark beschädigt war, dauerte die Wiederherstellung des Stromnetzes lange. Anfangs war das Unternehmen davon ausgegangen, den Schaden bis Samstagmittag beheben zu können – die Arbeiten zogen sich aber weit bis in den Abend. Gegen 20 Uhr war erst rund die Hälfte der Betroffenen wieder am Netz. Die anderen sollten nach und nach folgen, teilte die Westnetz auf Twitter mit.

Mitarbeiter der Westnetz GmbH gehen über das Gelände der Umspannanlage Hasenbach. Foto: dpa

Die Behörden hatten nach dem Aufbau einer Notstromversorgung durch Aggregate für wichtige Gebäude auch zu Nachbarschaftshilfe aufgerufen. „Wichtig ist jetzt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in ihrer Nachbarschaft um ältere oder alleinstehende Menschen kümmern und bei den örtlichen Feuerwehrgerätehäusern mitteilen, wenn Hilfe benötigt wird“, sagte Landrat Sebastian Schuster (CDU) am Samstag nach einem Krisentreffen mit Vertretern der Gemeinden, der Rettungsdienste und Versorgerin Westnetz.

Notstromaggregate: Altenheime standen im Fokus

Alle Beteiligten – Kommunen, Rettungsdienste, Feuerwehren, Polizei, Stromunternehmen und Rhein-Sieg-Kreis – arbeiteten mit Hochdruck daran, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. „Das geht Hand in Hand und über die Gemeindegrenzen hinaus“, versicherte Schuster.

Beim Aufstellen und dem Betrieb von Notstromaggregaten standen Altenheime im Fokus, erklärte eine Sprecherin des Kreises. Es gebe dort auch Menschen, die beatmet werden müssten. Bei dem Krisentreffen sei auch deutlich geworden, dass es Notstrombedarf in der Landwirtschaft gebe, erklärte sie mit Verweis auf Melkmaschinen.

Brand im Umspannwerk wohl ausgelöst durch Kurzschluss

Die Situation in den betroffenen Kommunen schilderte sie als ruhig. Zumindest aus einer Kommune sei berichtet worden, dass Bewohner zu Freunden und Nachbarn ausgewichen seien, die weiter Strom hätten, weil sie an einen anderen Versorger angeschlossen seien, sagte sie auf die Frage nach nicht funktionierenden Heizungen durch den Stromausfall.

[3/5] ❗ Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen können, wann der Strom zugeschaltet werden kann. Unsere Kolleg*innen arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. pic.twitter.com/bRlsLZAkH2 — Westnetz GmbH (@WestnetzGmbH) December 11, 2021

Nach bisherigen Erkenntnissen von Westnetz löste ein Kurzschluss den Brand in der Umspannanlage am frühen Freitagabend aus, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. In schriftlichen Mitteilungen des Unternehmens war von einem technischen Defekt die Rede. Die Feuerwehr riet in einem Warnhinweis auf der Internetseite des Kreises, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und Radio über ein batteriebetriebenes Gerät zu hören. (dpa)

