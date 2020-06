In der Stuttgarter Innenstadt haben in der Nacht zu Sonntag hunderte Menschen stundenlang randaliert und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, berichtete die Polizei.

Dutzende gewalttätige Gruppen haben sich in der Nacht zu Sonntag in Stuttgart Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Dabei verwüsteten sie Teile der Innenstadt.

Wie Polizeivizepräsident Thomas Berger am Sonntag auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurden 19 Polizeibeamte bei dem Einsatz verletzt. Einer von ihnen sei dienstunfähig. Die Zahl könne sich jedoch noch erhöhen, weil sich die Polizisten im Einsatz häufig erst später mit Verletzungen melden würden.

24 Personen seien in der Nacht vorläufig festgenommen worden, darunter sieben Personen unter 18 Jahren und sieben zwischen 18 und 21 Jahren. Mindestens sieben der vorläufig Festgenommenen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden, wie Berger bekanntgab.

Insgesamt sollen laut Polizei 500 Menschen in Kleingruppen unterwegs gewesen sein. Polizeipräsident Franz Lutz erklärte auf der Pressekonferenz, dass die Randalierer „aus allen möglichen Ländern“ kommen würden, auch aus Deutschland. „Es war ein bunter Mix durch den Globus, was sich dort versammelt hat“, betonte Lutz.

Kein politischer Hintergrund für Randale in Stuttgart

Ein politischer Hintergrund für die Randale liegt laut Polizei nicht vor „Wir können aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen“, sagte Lutz. Er sprach weiter von einer „nie dagewesenen Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigung bis hin zu Plünderungen.“

Von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ sprach die SPD im baden-württembergischen Landtag. Sascha Binder, Innenexperte der Fraktion, sprach sich für eine schnelle und umfassende Aufklärung der Geschehnisse aus. Zudem beantragte die SPD eine Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags, die in der kommenden Woche stattfinden soll.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) äußerte sich auf Twitter zu den Vorfällen. Er sei „schockiert von dem Ausbruch an Gewalt“, heißt es in dem Tweet.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Randalierer mit Personen solidarisiert, die wegen des Verdachtes eines Drogendeliktes von der Polizei kontrolliert worden waren. 200 Polizisten aus dem Stuttgarter Umland waren in der Nacht in die Landeshauptstadt beordert worden, um die Lage in den Griff zu bekommen; ein Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt.

Ausschreitungen in Stuttgart: Polizisten mit Steinen beworfen

Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Schaufenster seien eingeschlagen und Läden geplündert worden.

Abgestellte Streifenwagen seien massiv beschädigt worden: Die Randalierer hätten mit Stangen und Pfosten auf die Autos eingeschlagen und Scheiben zertrümmert. Auf vorbeifahrende Streifen hätten die Täter große Steine und andere Gegenstände geworfen.

Auf Twitter kursierten Videoaufzeichnungen von jungen Männern, die gegen Schaufensterscheiben von Geschäften traten und Pflastersteine aus dem Boden rissen. Schwerpunkte seien der Schlossplatz und die benachbarte Königstraße gewesen, die als Stuttgarts Shoppingmeile bekannt ist.

Randale in Stuttgart – Lage eskalierte gegen Mitternacht

Randale in Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen vor einem zerstörten Geschäft in der Königstraße. Hunderte Randalierer lieferten sich in der Nacht zu Sonntag Straßenschlachten mit der Polizei. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Viele Randalierer sollen sich mit Sturmhauben und anderen Kleidungsstücken vermummt haben.

Um kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes „aufgeschaukelt“, sagte ein Polizeisprecher; dort hielten sicht am Wochenende immer viele Menschen auf. Es sei zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren kleineren Gruppen gekommen..

Ausschreitungen in Stuttgart: Auch das Schaufenster eines Schuhgeschäfts in der Königstraße wurde stark beschädigt. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Stuttgart: Schaufensterscheiben eingeschlagen – Polizei weiter vor Ort

Am Sonntagmorgen hieß es, die Lage habe sich beruhigt. Zu sehen waren da noch die Schäden: So waren die Schaufensterscheiben mehrerer Handy-Läden eingeschlagen. Unter anderem waren auch ein Eiscafé auf der Königstraße und ein bekanntes Bekleidungsgeschäft nahe des Charlottenplatzes von der Randale betroffen. Zur Sicherheit bleibe die Polizei mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent, sagte der Polizeisprecher am Morgen.

Ausschreitungen in Stuttgart: Am Morgen begannen Einsatzkräfte – hier ein Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks – aufzuräumen und die beschädigten Geschäfte abzusichern. Foto: Sven Kohls / dpa

