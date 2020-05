Berlin. Diesen Mittwoch sollen erstmals seit neun Jahren US-Astronauten von den USA zur ISS starten – ein Meilenstein für die US-Raumfahrt.

Das erste Mal seit neun Jahren sollen wieder Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS starten. Ein Ereignis, mit dem Elon Musks Unternehmen Space X Raumfahrtgeschichte schreiben will: Es wäre das erste Mal, dass ein Privatunternehmen einen bemannten Flug ins All schickt. Diesen Mittwoch um 16.33 Uhr Ortszeit (22.32 Uhr deutscher Zeit) soll eine Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral Richtung ISS starten.

Mission könnte USA unabhängig von russischen Raketen machen

An Bord der Dragon-Kapsel sind die beiden erfahrenen US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley. Laut der US-Weltraumbehörde Nasa besteht allerdings eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Start wegen schlechten Wetters verschoben werden muss – dann voraussichtlich auf Samstag.

Die Nasa-Astronauten Robert Behnken (l.) und Douglas Hurley (rechts) kommen im John F. Kennedy Space Center an. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Glückt die Mission Demo-2, wäre es zugleich ein wichtiger Beitrag, die USA wieder unabhängig von russischen Raketen zu machen. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm 2011 wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken eingestellt.

Robert Behnken und Douglas Hurley sollen in einer „Crew Dragon“-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence wollten den Start vor Ort verfolgen.

Weltweit wurde der Start mit Spannung erwartet. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wünschte seinen beiden Kollegen per Kurznachrichtendienst Twitter eine „gute Reise“. Der „Crew Dragon“ sei „ein Beispiel, wie eine Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem privaten Sektor am Boden und auf dem Weg in den Weltraum funktionieren kann“, sagte die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Pascale Ehrenfreund.

„Wir sind bereit“, schrieb Astronaut Douglas Hurley bei Twitter – und veröffentlichte noch ein Foto von einer seiner zunächst wohl letzten Mahlzeiten auf der Erde, auf einem Teller mit Nasa-Logo: „Steak und Eier“.

