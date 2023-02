Soest: Zwei Polizisten bei Nachbarschaftsstreit attackiert

Soest. Zwei Polizisten sind am Samstag in Soest beim Einsatz bei einem Nachbarschaftsstreit attackiert worden. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizisten waren dabei, in einem Wohnhaus am Siegmund-Schultze-Weg die Beteiligten des Streites zu befragen, als plötzlich ein 34-Jähriger einen der Beamten unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe, berichtete die Polizei am Abend. Danach sei der Hausbewohner in seine Wohnung geflüchtet und habe dort nach einer Pistole gegriffen.

Angreifer schlug zu und holte Pistole

Noch bevor der Angreifer die Waffe auf die Polizisten hätte richten können, sei er von den Beamten überwältigt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Gerangel seien die Polizisten jedoch verletzt worden und hätten deshalb ins Krankenhaus gebracht werden müssen, berichtete die Polizei.

Der 34-Jährige, der die Beamten attackiert hatte, sei ins Gewahrsam genommen worden. Die Waffe stellte sich als Schreckschusspistole heraus, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen Widerstands und Körperverletzung ermittelt.

