Berlin. Shirin David rappt in der Jubiläums-Version von „Atemlos“ und tritt bald neben Helene Fischer bei „Wetten, dass..?“ auf. Wer ist sie?

Viele Fans dürften überrascht gewesen sein, als Helene Fischer am Dienstag die Jubiläums-Version ihres Mega-Hits „Atemlos“ ankündigte. Denn die Schlagersängerin hat das Lied nach zehn Jahren neu aufgenommen und sich dabei die Rapperin Shirin David an die Seite geholt. Auch bei „Wetten, dass..?“ wird das ungewöhnliche Duo auftreten. Wer ist die 28-Jährige und woher kennt man sie?

Shirin David wurde im April 1995 als Barbara Shirin Davidavičius in Hamburg geboren. Ihre Mutter stammt ursprünglich aus Litauen, ihr Vater aus dem Iran. Sie hat eine jüngere Schwester, Patricia, die unter dem Namen Pati Valpati bekannt ist und als Influencerin und Autorin arbeitet. Auch Shirin David selbst startete ihre Karriere einst in den sozialen Medien.

Shirin David startete auf Youtube durch

Bereits 2014 gründete sie ihren eigenen YouTube-Kanal und erreichte über die Jahre mehr als 2,6 Abonnenten. Damals teilte Shirin David vor allem Videos über ihr Leben, veröffentlichte sogenannte Vlogs oder gab Schmink- und Haarstyling-Tipps. Doch auch musikalisch war sie in der Zeit schon aktiv.

2015 veröffentlichte David mit dem Sänger Ado Kojo eine Neuversion des Songs „Du liebst mich nicht“, mit dem in den späten Neunzigern Sabrina Setlur bekannt geworden war. Seitdem verlagerte sich Shirin Davids Karriere aus dem Internet heraus ins Fernsehen. Und von dort aus dürften sie heute auch die meisten kennen.

Shirin David sorgte bei DSDS zunächst für Verwirrung

Das war nicht immer so: Als Shirin David 2017 in der 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) am Jurypult Platz nahm, sorgte das zunächst für Irritationen. Wer war die YouTuberin, und was qualifizierte sie für eine Musikshow? Tatsächlich spielte David schon als Kind Klavier, Geige und Oboe und absolvierte eine Ausbildung, anschließend absolvierte sie eine Gesangs- und Tanzausbildung an der Jugend-Opern-Akademie. Da hätten viele andere DSDS-Juroren und -Jurorinnen nicht mithalten können.

Vielleicht ein Grund dafür, warum Shirin Davids musikalischen Ambitionen am Ende ihre YouTube-Karriere platt machten. Am 20. September 2019 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Supersize“ und landete damit auf Platz 1 der Album-Charts – als erste deutsche Hip-Hop-Künstlerin. Auch ihre späteren Veröffentlichungen waren erfolgreich, David gewann unter anderem einen Bambi für ihre Arbeit.

Zu Dieter Bohlen kehrte David nicht mehr zurück: Ihre Absage für die 20. Staffel DSDS endete in einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen der Rapperin und dem Pop-Produzenten. Am Ende landete Katja Krasavice auf dem frei gewordenen Platz. Sie ist ebenfalls Rapperin, startete ihre Karriere einst auch auf YouTube – und stritt schließlich publik mit Bohlen.

Shirin David: Für die Zusammenarbeit mit diesen Sängern gab es Kritik

Doch immer wieder gibt es auch Kritik an der Rapperin, allen voran wegen ihrer Kooperationen: So nahm sie einen Song auf mit Xavier Naidoo, der damals schon durch krude Äußerungen aufgefallen war. Und dann gab es noch eine Zusammenarbeit mit dem französischen Sänger Maître Gims, der schwulenfeindliche Erklärungen abgegeben hatte. Dazwischen gab es dann immer wieder Kollaborationen mit großen Konzernen wie McDonald‘s.

Auch in der Corona-Pandemie sorgte Shirin David für einen Skandal, als sie im Mai 2020 für einen Videodreh in Berlin mit mehr als 70 Personen in einer Villa feierte – während der Kontakt-Beschränkungen. Die Polizei löste die Zusammenkunft schließlich auf. Einen großen Schaden trug Davids Karriere allerdings nicht davon. Im Gegenteil.

Shirin David: Jurorin bei „The Voice of Germany“ und Rap-Partnerin von Helene Fischer

Die Rapperin macht heute weiter lukrative Deals und verdient damit viel Geld. Seit 2021 verkauft sie ihren eigenen Eistee „DirTea“, nachdem sie zuvor bereits jeweils ein eigenes Parfum bei der Drogerie-Kette DM und bei Douglas herausgebracht hatte. Seit September 2023 sitzt sie neben Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz in der Jury von „The Voice of Germany“. Auch in der Dragqueen-Castingshow „Drag Race Germany“ – einem Ableger der US-amerikanischen Show „Drag Race“ von RuPaul – wird Shirin David als Gastjurorin auftreten.

Die Zusammenarbeit mit Helene Fischer könnte an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen. Auch wenn die Rap-Version von „Atemlos“ längst nicht allen gefällt: Die beiden Künstlerinnen werden sie am Samstag bei Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Folge präsentieren – ein weiterer Meilenstein in Shirin Davids Karriere.

